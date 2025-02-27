Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини
колаж: glavcom.ua

Раніше Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Угоду «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про підписання угоди зі США щодо рідкісноземельних металів. Згідно з розпорядженням, уряд уповноважив підписати документ міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Варто зазначити, що офіційного тексту угоди між Україною та Сполученими Штатами досі немає.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. «Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як повідомлялося, з жовтня 2024 року Франція веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості.

На думку глави французького Міноборони, українське керівництво розглядає корисні копалини як стратегічний актив, який може бути використаний у переговорах із партнерами для зміцнення економічної стійкості України. За його словами, президент Франції Емманюель Макрон доручив йому розпочати переговори з Україною про постачання стратегічних матеріалів, що дозволить Франції диверсифікувати імпорт.

До слова, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також:

Теги: МЗС США Мінекономіки корисні копалини Юлія Свириденко Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монетарна політика НБУ у 2024 році сама простимулювала інфляційні процеси
Про здоровий глузд та монетарну політику
15 лютого, 16:00
«Трампа цікавить припинення вогню, навіть якщо це протримається не більше доби»
Трампа цікавить тільки момент тріумфу
10 лютого, 10:49
«Мюнхенська змова»: Даладьє, Чемберлен, Муссоліні та Гітлер
Мюнхен 2.0. Що задумав Трамп?
6 лютого, 20:00
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15
Глава Єврокомісії назвала рішення США запровадити мита необґрунтованим
ЄС пообіцяв жорстку відповідь на мита Трампа
11 лютого, 10:50
За словами речника Єврокомісії, інформація про альтернативну угоду щодо надр не відповідає дійсності
Єврокомісія спростувала чутки про нову угоду з Україною щодо корисних копалин
25 лютого, 15:05
Син Маска відзначився поведінкою у Білому домі
Трамп прибрав із кабінету стіл, об який син Маска витер соплі
21 лютого, 13:21
Різке скорочення фінансування від USAID завдало удару по роботі неприбуткових організацій
Адміністрація Трампа скасовує 90% грантів USAID
Сьогодні, 08:47
Яйця у США стають не тільки соціальною, а й політичною проблемою
Дефіцит яєць у США схвилював Трампа: на які заходи піде влада
Сьогодні, 13:01

Політика

Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перед візитом до Штатів президент Зеленський відвідає ще одну країну
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Перший глава МЗС РФ: Путін взагалі не хоче миру. Завдання росіян – обдурити Трампа
Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини
Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу
Умєров призначив Гнатова заступником начальника Генштабу
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
Фронт та виробництво дронів: Зеленський провів Ставку
Фронт та виробництво дронів: Зеленський провів Ставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
12K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
7036
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
7033
Доктор геологічних наук пояснив, чому Трампу не треба розраховувати на український літій

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua