Стало відомо, хто з міністрів підписуватиме угоду зі США про корисні копалини

Раніше Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США

Угоду «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження про підписання угоди зі США щодо рідкісноземельних металів. Згідно з розпорядженням, уряд уповноважив підписати документ міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

Варто зазначити, що офіційного тексту угоди між Україною та Сполученими Штатами досі немає.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. «Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як повідомлялося, з жовтня 2024 року Франція веде переговори з Україною про видобуток корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості.

На думку глави французького Міноборони, українське керівництво розглядає корисні копалини як стратегічний актив, який може бути використаний у переговорах із партнерами для зміцнення економічної стійкості України. За його словами, президент Франції Емманюель Макрон доручив йому розпочати переговори з Україною про постачання стратегічних матеріалів, що дозволить Франції диверсифікувати імпорт.

До слова, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України.