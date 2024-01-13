Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації

Індексація пенсій відбудеться в березні 2024-го

Індексація пенсій у березні, за попередніми підрахунками, може скласти близько 13%. Однак конкретну суму надбавки для кожного пенсіонера назвати поки не можна, але попередньо відомо, що прибавку в розмірі 1 тис. грн отримають ті українці, які зараз отримують «чисту» пенсію в розмірі 7 692 грн. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформу».

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«Ми не розглядаємо жодних варіантів перенесення. Ми плануємо виконувати всі наші стандарти, що заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини. Це війна. Але зараз в поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію», – сказала очільниця Мінсополітики.

Індексація пенсій відбудеться в березні 2024-го. Раніше її провести неможливо, бо дані статистики надходять не раніше лютого. А без статистики розрахувати точний розмір індексації неможливо. Так, за формулою розмір індексації рахують так: 50% інфляції за 2023-й + 50% середнього зростання зарплати (річного з урахуванням останніх 36 місяців).

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Точний розмір наразі сказати важко, проте і в Мінфіні, і в Мінсоцполітики очікують, що це буде близько 13%. Проте це не означає, що всі пенсії підвищать саме на 13%. Розмір надбавки залежить і від інших факторів. Так, підвищувати будуть «голу пенсію». Це той розмір виплати, який розрахували за формулою. І розмір пенсії за формулою може бути меншим, ніж фактичний. Так, в Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за стаж. Тож деякі українці замість прибавки в 13% можуть отримати підвищення всього, наприклад, на 7%.

При цьому не будуть підвищувати пенсії, які не встигли «застаріти». Індексація потрібна для того, щоб осучаснити пенсії, які було назначено багато років тому. Ті українці, що отримали виплати в минулому і навіть в позаминулому роках, скоріш за все, залишаться без березневої індексації.

Нагадаємо, що мінімальна пенсія в Україні з 1 січня 2024 року зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.

До слова, Жолнович наприкінці року припустила, що в разі проблем із наданням міжнародної фінансової допомоги індексація може і не відбутися. Однак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що індексацію проведуть, як і передбачено законом.