У Смілі після ракетного удару врятовано собаку, який провів під завалами майже добу

У родини був ще кіт, але він після ракетного удару не вижив

У Смілі з-під завалів витягли собаку. Він живий та неушкоджений, хоч пробув у пастці майже добу. Відео порятунку песика оприлюднило «Суспільне».

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Врятованого пса забрав двоюрідний брат власника будинку – Андрій. Чоловік розповів, що в родини був ще кіт, але він після ракетного удару не вижив.

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Нагадаємо, внаслідок російської атаки по місту Сміла на Черкащині відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них одна дитина. Пошкоджено 51 приватний будинок.

Раніше повідомлялося, що, російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях.