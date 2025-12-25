Путін утретє проігнорує щорічне послання до Федеральних зборів

84-та стаття Конституції РФ зобов'язує президента щорічно звертатися з посланням до Федеральних зборів

Російський диктатор Володимир Путін не виступить з посланням до Федеральних зборів у 2025 році. Згідно з Конституцією, він повинен оголошувати його щороку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

«Це рішення глави держави, це ж його послання. Після того як президент вважатиме за необхідне, воно відбудеться – і з точки зору готовності змісту в першу чергу, і з точки зору робочого графіка. Все відбудеться своєчасно», – сказав Пєсков.

84-та стаття Конституції РФ зобов'язує президента щорічно звертатися з посланням до Федеральних зборів. Однак Путін вже двічі пропускав оголошення послання: він не виступив у 2017 році і у 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. У Кремлі офіційно пояснювали це «динамічною» і швидкозмінною ситуацією.

