Польща посилює правила в’їзду для росіян

Росіяни без біометричних паспортів не зможуть потрапити до Польщі

Від 1 січня 2026 року заборона поширюватиметься також на російські дипломатичні й службові паспорти старого зразка

З 1 квітня 2026 року Польща офіційно припинить визнавати п’ятирічні закордонні паспорти громадян росія, які не містять електронного біометричного чипа. Згідно з оприлюдненим на сайті Єврокомісії документом, власники таких документів більше не зможуть перетинати польський кордон.

Крім того, ще раніше, з 1 січня 2026 року, аналогічна заборона почне діяти для російських дипломатичних та службових паспортів старого зразка, що фактично закриє доступ до країни для значної частини офіційних представників рф.

Це рішення є частиною загальноєвропейської тенденції щодо посилення безпекових заходів та уніфікації вимог до проїзних документів іноземців.

Протягом 2025 року від визнання небіометричних паспортів росія вже відмовилася низка країн Шенгенської зони, зокрема країни Балтії, Чехія, Данія та Франція. До цієї ініціативи з початку 2026 року офіційно приєднаються також Румунія та Німеччина, що значно звузить можливості для пересування громадян рф територією Європейського Союзу.

Впровадження таких обмежень пояснюється необхідністю боротьби з фальсифікацією документів та полегшенням ідентифікації осіб на кордоні.

Оскільки небіометричні паспорти рф легше підробити, європейські країни розглядають їх як потенційну загрозу безпеці в умовах триваючої агресії росія проти України.

Для власників посвідок на проживання в країнах ЄС у деяких випадках можуть діяти винятки, проте загальна політика спрямована на повне витіснення застарілих паперових документів із міжнародного обігу.

Нагадаємо, що у листопаді Європейський Союз заборонив видачу багаторазових віз громадянам Росії. Відтепер кожна заява на візу розглядатиметься окремо, а перевірки стануть жорсткішими. Це дозволить ретельніше та частіше перевіряти заявників, щоб зменшити потенційні безпекові ризики.