США закручують нафтовий кран Венесуелі

Вашингтон робить ставку на економічний тиск і посилення санкцій проти режиму Мадуро

Білий дім доручив Збройним силам США зосередитися на забезпеченні «карантину» венесуельської нафти щонайменше протягом наступних двох місяців, надаючи перевагу економічному тиску над прямим військовим втручанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовника агентства, наразі Вашингтон робить ставку на санкційні механізми та фінансові обмеження, які мають змусити владу Венесуели піти на поступки.

«Хоча військові варіанти як і раніше існують, основна увага приділяється спочатку економічному тиску шляхом введення санкцій для досягнення результату, якого домагається Білий дім», – зазначив чиновник.

Reuters пише, що президент США Дональд Трамп приватно чинить тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро з вимогою залишити посаду. Публічно глава Білого дому уникає конкретних заяв щодо своїх цілей, однак у понеділок заявив, що Мадуро «було б розумно піти».

За оцінкою американських посадовців, уже до кінця січня Венесуела може зіткнутися з економічною катастрофою, якщо не погодиться на суттєві поступки США.

Раніше представник Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що Сполучені Штати «не мають юрисдикції в Карибському басейні» та звинуватив Вашингтон у «найбільшому вимаганні» в історії країни. Він також назвав захоплення американськими військовими венесуельських нафтових танкерів «гіршим за піратство».

У США підтвердили, що переслідують ще один венесуельський нафтовий танкер у регіоні. 16 грудня президент Дональд Трамп віддав наказ про військово-морську блокаду всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та входять до Венесуели або виходять із неї. Американська сторона заявила, що може зберегти або продати захоплену нафту та самі судна.