Дуров покепкував над своїм новим логотипом та образив Макрона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дуров покепкував над своїм новим логотипом та образив Макрона
Павло Дуров іронічно пожартував про Макрона через свій логотип
Засновник Telegram Павло Дуров відповів на критику логотипа своєї програми донорства сперми

Засновник Telegram Павло Дуров, який нещодавно приголомшив мережу новиною про те, що став біологічним батьком для понад 100 дітей, знову опинився в центрі уваги. Цього разу бізнесмен продемонстрував гостре почуття гумору, відповівши на неоднозначну реакцію користувачів щодо його нового проєкту. Як повідомляє «Главком», інцидент стався у соцмережі X, де Дуров опублікував начерки логотипа для своєї майбутньої програми донорства сперми.

Дуров показав ескіз у вигляді кола з поєднанням літер «pd», що, ймовірно, є ініціалами самого підприємця (Pavel Durov). Однак користувачі з Франції одразу помітили лінгвістичну пастку.

Один із підписників зазначив у коментарях, що у французькому сленгу абревіатура «pd» є образливим терміном для позначення чоловіків із нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

Замість того, щоб виправдовуватися або змінювати дизайн, Дуров відповів іронічним жартом, зачепивши президента Франції Еммануеля Макрона: «Тоді це буде негомосексуальний проект, який видає собою гомосексуальний. Як президент Франції, тільки навпаки», – написав мільярдер, додавши перевернутий усміхнений смайлик.

Раніше стало відомо, що Павло Дуров оголосив про масштабну ініціативу: він готовий повністю покрити витрати на процедури екстракорпорального запліднення (ЕКО) для жінок, які оберуть його донорський матеріал для зачаття дитини.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон знову опинився в центрі уваги соцмереж, але цього разу не через дипломатичні переговори, а через заняття спортом. Відео, на якому лідер держави стоїть у планці разом із популярним блогером Tibo InShape, викликало хвилю іронії та обурення серед французів.

