Трамп веде США до конфлікту з ЄС: пояснення Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп веде США до конфлікту з ЄС: пояснення Politico
Трамп веде США до конфлікту з ЄС
фото з відкртих джерел

У Вашингтоні недооцінюють наслідки можливого розпаду ЄС

Ідея адміністрації Дональда Трампа про Європу без Європейського Союзу може обернутися серйозними геополітичними ризиками не лише для континенту, а й для самих Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статтю Politico, де старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Далібор Рогач.

За словами експерта, антиєвропейська риторика у Вашингтоні суперечить задекларованій повазі до національного суверенітету та створює передумови для дестабілізації Європи. На його думку, без ЄС континент ризикує перетворитися на регіон із відродженими територіальними конфліктами та націоналістичними ревізіоністськими проєктами.

Автор наводить приклади можливих сценаріїв: від ідей прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо «Великої Угорщини» до заяв румунських ультраправих політиків про претензії на українські території. Він наголошує, що саме існування ЄС стримує ці процеси завдяки спільним правилам, свободі пересування та гарантіям прав меншин.

У разі розпаду Євросоюзу, застерігає Рогач, Європа може знову зануритися у стан «заморожених конфліктів», подібних до Придністров’я чи Косова. Це відкриє можливості для посилення впливу Росії та радикальних політичних сил у самій Європі.

Експерт підкреслює, що після Другої світової війни підтримка Сполученими Штатами європейської інтеграції була усвідомленою політикою, спрямованою на недопущення нових війн на континенті. Вона забезпечила безпрецедентний період миру та сприяла зміцненню позицій США як глобального лідера.

«Якщо ЄС буде зруйнований під тиском Росії та адміністрації Трампа, американці дуже швидко про це пошкодують», – резюмує автор експерт.

Упродовж 2025 року поведінка президента США Дональда Трампа неодноразово ставала предметом критичного аналізу з боку західних медіа. The Guardian зазначає, що глава Білого дому демонстрував нестандартну та непередбачувану поведінку, яка викликала питання щодо його фізичної та розумової спроможності виконувати обов’язки президента. Серед зафіксованих інцидентів — випадки, коли Трамп засинав під час офіційних зустрічей, відхилявся від теми у публічних виступах та поширював недостовірні історії.

