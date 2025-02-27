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Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою
Трамп заявив, що Венесуела не виконала зобов’язань щодо видобутку нафти, тому угода буде анульована
фото: Укрінформ

Угоду було укладено попередником Трампа – Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення скасувати нафтову угоду між США та Венесуелою, укладену за часів його попередника Джо Байдена. Про повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Трамп наказав розірвати угоду, підписану 26 листопада 2022 року, починаючи з 1 березня – у момент, коли її можна було б продовжити.

Трамп пояснив, що Венесуела не виконала зобов’язань щодо видобутку нафти, тому угода буде анульована. Водночас він зазначив, що рішення пов’язане не лише з порушенням умов контракту. За його словами, Каракас також не дотримується зобов’язань щодо повернення мігрантів, які прибули до США.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу. Він заявив, що об’єднання 27 країн було створене з метою завдати економічної шкоди Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Дональд Трамп зробив цю заяву під час засідання уряду в середу, 26 лютого. Він наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі нового митного плану щодо ЄС.

Нагадаємо, Росія запропонувала США отримати права власності на мінерали, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними видання, минулого тижня в Саудівській Аравії високопоставлені помічники Путіна обговорили ідею про угоду щодо рідкісноземів з американськими чиновниками. Йшлося про надання доступу США до корисних копалин у окупованій частині Донецької та Запорізької областей. Повідомляється, що Сполучені Штати не погодилися на угоду, але й не відкинули її.

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Теги: США президент Венесуела Дональд Трамп

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