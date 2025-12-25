Син Джо Байдена назвав два головні провали адміністрації батька

Хантер Байден публічно визнав найбільші помилки свого батька на посаді президента

Син 46-го президента США Хантер Байден перервав мовчання та відверто назвав рішення свого батька, які вважає стратегічними помилками. Серед головних провалів адміністрації Джо Байдена – криза на кордоні та хаотичне виведення військ з Афганістану. У своєму інтерв'ю для видання New York Post Хантер Байден жорстко розкритикував підхід Білого дому до нелегальної міграції. На його думку, система розподілу ресурсів працювала несправедливо щодо громадян США, зокрема ветеранів, пише «Главком».

«Ми не хочемо, щоб нелегальні іммігранти виснажували наші ресурси та отримували пріоритет над людьми, які є справжніми героями – тими, хто все ще відновлюється після 20 років нескінченної війни», – заявив син експрезидента.

За даними Бюджетного управління Конгресу, за часів президентства Джо Байдена, щороку до США в'їжджало близько 2,4 млн іммігрантів, а аналіз Goldman Sachs показав, що 60% з них перетинали кордон нелегально.

Другим критичним пунктом Хантер назвав завершення військової місії в Афганістані у 2021 році. Він охарактеризував цей процес як «очевидний провал», хоча і спробував частково виправдати батька провиною військового командування.

Син чинного президента США визнав трагічність подій серпня 2021 року, коли поспішний відхід американського контингенту супроводжувався кривавим терактом у кабульському аеропорту, що забрав життя 13 військовослужбовців. Під час інтерв’ю Хантер Байден погодився з критикою щодо форми виконання цієї операції, зазначивши, що поділяє гнів тих, хто не може змиритися з обставинами виведення військ. Хантер уточнив наступне: «Я думаю, що відхід з Афганістану був правильним вчинком». Водночас він наголосив саме на стратегічній правильності самого рішення: «Я знаю позицію свого батька – 20 років було достатньо, і подальше перебування в Афганістані більше не відповідало інтересам Сполучених Штатів».

Ці заяви пролунали на тлі підбиття підсумків президентства Джо Байдена та початку роботи нової адміністрації. Критика з боку найближчого члена родини стала несподіванкою для багатьох аналітиків, оскільки раніше Хантер Байден виступав виключно на захист свого батька.

