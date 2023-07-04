Підрив Запорізької АЕС росіянами матиме вплив на весь світ – адмірал НАТО

Якщо підрив ЗАЕС станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що в разі підриву росіянами окупованої ними Запорізької АЕС наслідки теракту «вийдуть за межі типової проблеми безпеки» й торкнуться всього світу. Про це він заявив у інтерв'ю LBC.

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«Якщо підрив ЗАЕС станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема чи щось лише для НАТО. Це те, до чого буде залучений світ, це матиме величезний вплив на Європу», – сказав Бауер.

За словами адмірала, можна було б сподіватися, що росіяни «цього не зроблять, бо це позбавить їх підтримки у світі», а сам підрив стане екологічною катастрофою.

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«Я не можу уявити, що низка країн, які їх підтримують, підтримає цей акт російського уряду», – додав він.

Російські війська окупували Енергодар і Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Відтоді вони її обстрілюють та фактично перетворили на свою військову базу.

Нагадаємо, російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

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Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Як повідомлялося раніше, уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.