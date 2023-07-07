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Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів
Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламен
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Країни можуть реалізувати план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України

Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту «Акту на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Узгоджене положення дасть змогу терміново виділити 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування виробничих потужностей для виробництва боєприпасів типу «земля-земля», артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Таким чином, буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді про ASAP Євросоюз зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі.

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.

Зазначимо, «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема.

Теги: боєприпаси Європарламент

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