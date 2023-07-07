Рада ЄС і Європарламент погодили план розширення виробництва боєприпасів

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламен

Країни можуть реалізувати план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України

Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту «Акту на підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), який передбачає виробництво до мільйона боєприпасів на рік. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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Узгоджене положення дасть змогу терміново виділити 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування виробничих потужностей для виробництва боєприпасів типу «земля-земля», артилерійських боєприпасів, а також ракет.

Таким чином, буде реалізовано план із забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

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Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес зазначила, що завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді про ASAP Євросоюз зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет у Європі.

Тепер угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що її підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня.

Зазначимо, «Акт на підтримку виробництва боєприпасів» є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема.