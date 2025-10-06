СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні

Поплічником росіян виявився 16-річний харків’янин, який восени минулого року виїхав до ЄС

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Він з Європи підшукував виконавців для замовних терактів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали підлітка на західному кордоні України, куди депортувала Польща. Поплічником росіян виявився 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу. Після вербування юнака через Telegram ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України. Знаходячи «кандидатів», зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

«Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів. Тандем агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані вибухові пристрої», – йдеться в повідомленні.

Для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила саморобну вибухівку з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі 52-річна доцентка місцевого університету коригувала ворожі удари по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби. СБУ затримала її напередодні виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії.

До слова, Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував ворожі атаки по місту та його околицях.