Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
Юнак підшукував агентів в Україні, які мали здійснювати теракти за наказом російських спецслужб
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Поплічником росіян виявився 16-річний харків’янин, який восени минулого року виїхав до ЄС

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Він з Європи підшукував виконавців для замовних терактів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали підлітка на західному кордоні України, куди депортувала Польща. Поплічником росіян виявився 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу. Після вербування юнака через Telegram ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України. Знаходячи «кандидатів», зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

«Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів. Тандем агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані вибухові пристрої», – йдеться в повідомленні.

Для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила саморобну вибухівку з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку «на гарячому», чим запобігли теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі 52-річна доцентка місцевого університету коригувала ворожі удари по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби. СБУ затримала її напередодні виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії.

До слова, Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував ворожі атаки по місту та його околицях.

Читайте також:

Теги: теракт СБУ Європейський Союз російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
Найкращі дронарі. Хто і скільки вразив техніки і людської сили противника
10 вересня, 16:49
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
Дрони вдруге атакували завод «Газпром нафтохім Салават» у Росії
Що демонструють «дронові санкції» СБУ
24 вересня, 16:47
Затриманим оголошено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану
СБУ затримала 12 учасників банди, яка діяла у п'яти регіонах
8 вересня, 14:03
Зловмисник збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
24 вересня, 10:21
Пособниця ворога намагалася завербувати українських воїнів
СБУ викрила доцентку одеського вишу на коригуванні російських обстрілів
26 вересня, 10:13
НАБУ заявило про можливе «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій»
Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ
25 вересня, 09:45
Володимир Омельянович безпосередньо координував дії окупантів зі знищення дамби Каховської ГЕС
СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував підривом Каховської ГЕС
1 жовтня, 15:12
Після прильотів безпілотників ЦСО «А» СБУ над НПЗ здійнялися стовпи чорного диму
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
3 жовтня, 14:30

Кримінал

СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
Переплатив сотні мільйонів на закупівлях. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
Переплатив сотні мільйонів на закупівлях. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
На Кіровоградщині у квартирі виявлено студентку з ножовими пораненнями
На Кіровоградщині у квартирі виявлено студентку з ножовими пораненнями
У селі на Закарпатті туристи на квадроциклах побили місцевих господарів
У селі на Закарпатті туристи на квадроциклах побили місцевих господарів
Київ: водія, який побив і залишив без допомоги непритомного велосипедиста, взято під варту
Київ: водія, який побив і залишив без допомоги непритомного велосипедиста, взято під варту
Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони – «зцілювали» хворих у телеефірі
Четверо харків’ян ошукали людей на мільйони – «зцілювали» хворих у телеефірі

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua