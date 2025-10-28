Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах: «В принципі, всюди все відновлюється…»

Енергетична система країни поступово відновлюється після ударів ворога, проте найскладніша ситуація наразі спостерігається у Шостці на Сумщині. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Президент Володимир Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах України. «В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, для імпорту газу вже знайдено близько 70% необхідних коштів.

Нагадаємо, що вночі 27 жовтня російські окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині. Попри значне пожежне навантаження, рятувальники змогли швидко ліквідувати всі осередки горіння. Постраждалих немає, повідомляє ДСНС Сумщини, яка опублікувала фото наслідків атаки.



Унаслідок ударів російських військ частина Сумської громади залишилася без електропостачання. За вказівкою НЕК «Укренерго», на території області введено графіки аварійних відключень для різних черг споживачів. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії.