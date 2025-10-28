Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
фото з відкритих джерел

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах: «В принципі, всюди все відновлюється…»

Енергетична система країни поступово відновлюється після ударів ворога, проте найскладніша ситуація наразі спостерігається у Шостці на Сумщині. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Президент Володимир Зеленський розповів про ліквідацію наслідків ударів по енергетичних об’єктах України. «В принципі, всюди все відновлюється. В Сумській області, в Шостці, найскладніша ситуація. Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа, від завтра», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, для імпорту газу вже знайдено близько 70% необхідних коштів. 

Нагадаємо, що вночі 27 жовтня російські окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині. Попри значне пожежне навантаження, рятувальники змогли швидко ліквідувати всі осередки горіння. Постраждалих немає, повідомляє ДСНС Сумщини, яка опублікувала фото наслідків атаки.
 
Унаслідок ударів російських військ частина Сумської громади залишилася без електропостачання. За вказівкою НЕК «Укренерго», на території області введено графіки аварійних відключень для різних черг споживачів. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії.

Читайте також:

Теги: війна енергетика Сумщина Укренерго Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити
Війна, яку Росія програла
11 жовтня, 09:20
Геннадій Труханов довго намагався «бути своїм» для команди Володимира Зеленського
Труханов. Чому саме зараз? Тема №1
14 жовтня, 22:55
Експерти з кібербезпеки та європейські виробники стверджують, що китайський конгломерат зможе зламати європейську енергосистему
Європа готує обмеження для китайських сонячних технологій: що сталося
Вчора, 14:45
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
Президент: Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
10 жовтня, 21:38
Андрій Месюк 28 лютого 2022 року пішов до військкомату
Поліг на Луганщині під Кремінною. Згадаймо Андрія Месюка
13 жовтня, 09:00
Свириденко зробила заяву про тарифи на електрику
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
22 жовтня, 19:34
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
25 жовтня, 08:26
Мікроавтобус, який прямував до Сум, згорів повністю
На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)
26 жовтня, 21:30

Події в Україні

Чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині? Президент оцінив ситуацію
Чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині? Президент оцінив ситуацію
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання
«На кожній Ставці буду це контролювати». Зеленський назвав найактуальнішим дронове питання
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua