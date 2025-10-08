Донеччина – «ворота Росії», а не головна ціль: AP розповів про амбіції Кремля

Аналітики сприймають Донеччину не як головну ціль війни, а як плацдарм для подальших російських загроз

За понад десять років боїв на Донеччині Україна втратила контроль приблизно над 70% території регіону. Стан цього напрямку залишається ключовим індикатором успіху обох сторін конфлікту. Про це йдеться в матеріалі AP, передає «Главком».

До 2014 року в Донецькій області мешкало понад 4 млн людей, регіон був одним із найщільніше заселених, промислових і економічних центрів України. Нині Донеччину дедалі частіше сприймають не як головну ціль війни, а як «ворота» для подальших російських загроз, зазначають аналітики.

Донецька область – найгарячіша ділянка 1 250-кілометрової лінії фронту: обидві сторони намагаються здобути перевагу ще до настання зими, яка суттєво уповільнить темпи бойових дій. Росія вже контролює велику частину Донбасу, і Кремль прагне, щоб Київ поступився контролем і над рештою регіону – це, на думку експертів, дало б Москві «постійний плацдарм» для тиску на інші частини України.

Командир 63-ї бригади Павло Юрчук підкреслює, що інтенсивність бойових дій у Донеччині радше визначається політичними мотивами, ніж військовою логікою: рельєф місцевості (мережа річок, зокрема Сіверський Донець, канали, сотні укріплених сіл, підземних сховищ і бункерів) робить масштабні наступи надзвичайно складними й надає оборонцям перевагу.

Юрчук також відзначає інформаційно-ідеологічну роботу Кремля: Донеччина подається як «історично російський» регіон через географічну близькість, колишні економічні зв’язки та поширення російської мови з радянських часів, що дозволяє Москві виправдовувати свої претензії.

Командир роти «Азову» із позивним «Гроссер» додає, що перемогу на Донеччині можна було б пришвидшити, якби всі зусилля були зосереджені саме тут, проте Україна змушена тримати сили на багатьох напрямках через постійний тиск Кремля.

На передовій мало хто вірить, що амбіції Росії обмежаться лише Донбасом. «Якщо нам доведеться боротися ще три роки за 30 кілометрів – ми будемо боротися ще три роки за 30 кілометрів», – констатує Юрчук.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська захопили населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Вороне на Дніпропетровщині.

Крім того, фіксується рух російських військ у Запорізькій області – в районах Новоіванівки та Охотничого. Водночас на Донеччині зафіксоване просування ворога біля населеного пункту Біла Гора.