«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Живемо кайфуючи». Кім розповів, як в українців змінилося сприйняття війни
Кім розповів, як українці звикли до війни
фото з відкритих джерел

Голова Миколаївської ОВА: «Люди вже навіть менше задаються питаннями, коли закінчиться війна»

Після трьох із половиною років війни українці переходять до стадії прийняття нових реалій. Люди вже менше задаються питаннями, коли закінчиться війна, зосереджуються на поточних завданнях і намагаються жити звичним життям навіть під час бойових дій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В інтерв’ю «Главкому» у 2023 році Кім зазначав, що тоді українцям уже не потрібні були «заспокійливі пігулки», як у 2022-му, а потрібен був «озвірін». На четвертому році виснажливої війни, за його словами, людям тепер насамперед потрібні гроші.

Він наводить історію про хлопця, який вижив в Освенцимі: першими здавалися ті, хто думав, що війна швидко закінчиться; другими – ті, хто вважав, що вона триватиме вічно; а виживали ті, хто прийняв війну як постійний стан і навчився в ньому жити. Кім зазначає, що українці зараз переходять до цього етапу: вони менше запитують, коли закінчиться війна, і переживають стадію прийняття.

За його словами, зараз потрібно давати людям чітку інформацію про поточний стан справ: що сьогодні важливо, що можна зробити в цій ситуації, як допомогти. «Я зараз намагаюся концентруватися на поточних завданнях, бо якщо не можу вплинути на щось, то не варто цим взагалі перейматися. Тому отака у хорошому сенсі байдужість та зосередження на буденних справах – це, на мою думку, те, що зараз всім потрібно», – підкреслює Кім.

«У 2022-му люди стояли в чергах, щоб записатися в армію, діяли на адреналіні на спринтерській дистанції. Після трьох із половиною років війни втома бере своє: люди не хочуть мобілізуватися, будувати плани. Всі в першу чергу втомлені ментально, кожен має відновлюватися по-своєму. Вся надія – на Збройні сили та керівництво держави, а також на дипломатичне врегулювання цього питання», – додає Кім.

Кім зазначає, що порівняно з Другою світовою війною, яка тривала шість років, нинішні три з половиною роки через прискорений розвиток подій та технологій еквівалентні 15 рокам тієї війни. Під час Другої світової, поки ти доїхав до поля битви, два місяці могли пройти, а в сучасній війні це щоденна або щогодинна історія. Це означає, що люди втомлені набагато більше, ніж тоді.

«Але, дякуючи Богу, у нас немає дефолту, не рухнула гривня. Завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду країна живе. Все ж пізнається у порівнянні. Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо кайфуючи – з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого, дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни», – наголошує Кім.

«У 2022 році в Миколаєві росіянами було вбито 550 цивільних, а починаючи з 2023 року – 50», – зазначив Кім.

Голова Миколаївської ОВА зазначає, що ситуація сильно різниться для людей у різних регіонах: у Херсоні – одна проблематика, у Тернополі – зовсім інша. Цей розрив дедалі зростає, і різні регіони країни все більше живуть своїм життям, тривогами й не розуміють проблем один одного. «Зараз відбувається саме так. Але я сподіваюся, що післявоєнне відновлення країни об’єднає абсолютно всі наші області заради єдиної мети. Станом на сьогодні цього зробити неможливо», – додає Кім.

«Мені соромно це визнавати, але в 2014 році я сам думав так, як житель мирного Миколаєва: переживав за Донбас, переймався новинами звідти, допомагав, відправляв гроші, але це займало лише 10-20% мого часу. А у прифронтових регіонах ти 100% часу займаєшся виживанням. Зараз я віддаю свій соціальний борг, скажімо так», – підсумовує Кім.

Віталій Кім в інтерв’ю «Главкому» також розповів про різницю між прифронтовими та мирними регіонами України та про психологічні зміни у місцевих жителів через війну. Він пояснив, чому військові не повинні брати участь у політиці, і як це впливає на управління областю. Кім також дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна. 

Теги: війна гроші Миколаїв Віталій Кім

