Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

Росіяни окупували Маліївку на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел

Ворог має просування у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях

Російські окупаційні війська захопили населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, передає «Главком».

За даними DeepState, окупанти також просунулися поблизу населеного пункту Вороне на Дніпропетровщині.

Крім того, фіксується рух російських військ у Запорізькій області – в районах Новоіванівки та Охотничого.

Водночас на Донеччині зафіксоване просування ворога біля населеного пункту Біла Гора.

Офіційного підтвердження інформації щодо окупації Маліївки наразі немає.

Російські війська захопили село на Дніпропетровщині – DeepState фото 1

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Раніше російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Крім того, увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.



