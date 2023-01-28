Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагають РФ перевозити зброю і солдатів

Зеленський ввів санкції проти осіб і компаній, які РФ використовує для перевезення зброї та солдатів

У переліку загалом 185 фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський запровадив черговий пакет санкції проти Росії. На цей раз обмеження стосуватимуться юридичних і фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.



«Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатівс, – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що мова йде про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони. І Україна буде працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

«Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії! І, до речі, дякую всім розслідувачам, які викривають шляхи, що їх використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції!», – додав президент.

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На сайті Офісу президента України опублікований указ №50/2023 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 січня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Зокрема, рішенням РНБО санкції застосовані до 182 юридичних осіб та проти трьох російських громадян:

Валєрія Матвєєва;

Сєргєй Бєлосохов;

Владімір Строка.

У список потрапили наступні підприємства: «Білоруськалій», «Уралкалійм, «Гомельський хімічний завод», державне об’єднання «Білоруська залізниця», «Рузаєвський завод хімічного машинобудування», «Газпромбанк Лізинг», «Московський коксогазовий завод» та інші.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

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Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку.

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.