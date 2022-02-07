Німці «загубили» свого канцлера

Де Шольц? Сьогодні буде в Білому домі

Шольц останні тижні намагався бути непомітним до рівня, що навіть німецька преса та соцмережи почали його пошуки через десятки дотепних мемів.

«Де Шольц?» – популярне питання останні тижні в Німеччині. Канцлер навіть не взяв участі в дебатах своєї партії СДПН щодо Росії.

Але гра в хованки лідера четвертої за величиною економіки світу добігає кінця. Сьогодні Шольц зустрічається з Байденом, потім з лідерами Естонії, Латвії, Литви та з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. 14 лютого Шольц буде в Києві, а наступного дня в Москві.

В цей трек Шольц вже входить з мінусами:

підтримка німцями його партії впала на 23%, що нижче за рейтинг консерваторів, очолюваних християнськими демократами;

браком вакцин та відсутністю чіткої політики щодо Covid-19 ;

; відмова від перерахування €60 млрд до екологічного фонду;

зупинення атомних електростанцій, відмова від вугілля та залежність від російського газу;

заслужені глузування над міністеркою оборони Ламбрехт за п'ять тисяч шоломів;

відмова постачати зброю в Україну;

70% німців згідно даних останнього опитування вважають Шольца занадто пасивним щодо України;

висунення екс-канцлера Німеччини Шредера в раду правління Газпрому;

відсутність чіткої позиції по санкціям на ПП-2 та публічний переляк щодо де-Swift;

сприйняття окремими членами партії Шольца НАТО як агресора, а Росії як жертви;

ігнорування Німеччиною понесених Україною жертв від звірств Вермахту у 1941-44 рр, що є більшими ніж втрати серед цивільного населення Росії;

публічна вимога екс-головнокомандувача ВМС Німеччини ставитися до Путіна з більшою повагою та заперечення ним переспектив повернення Криму Україні.

Але Шольцу навряд чи вигідно продовжувати бути людиною-невидимкою, замість обіцяного виборцям лідерства. Білий дім вимагатиме зайняти чітку та рішучу позицію. Інакше, опозиція, що вже жорстко критикує лояльність семитижневого уряду Шольца до Кремля, зробить це за нього. «Де Шольц?», – пролунало публічне питання від опозиції в Бундестазі.

«Як ви себе почуваєте, коли союзники Німеччини тепер оцінюють позицію Німеччини як ненадійну?», – запитав у Шольца популярний журналіст рейтингового німецького телеканалу. Такі самі занепокоєння офіційно висловлює Берліну посол Німеччини в США

«Єдине, що може зупинити її (гарячу війну в Європі), це якщо Німеччина та решта Європи на 100% спрямують свої зусилля проти того, що робить Росія. Німеччина – це ключ», – сказав минулого тижні Бен Ходжес, колишній командувач збройними силами США у Європі.

Фантомні болі радянської спадщини з часів другої світової війни та крокодилячі сльози по збиткам від санкцій вже не виправдовують уряд Шольца. Пацифізм виглядає як слабкість та капітуляція. Наслідки відчує на собі не тільки Німеччина, а й вся Європа.

І хоча Шольц обирався на переважно внутрішньому порядку денному, його майбутнє залежить перш за все від того, якою буде роль Німеччини в західній політиці безпеки. Часи остполітик пройшли. Росія знищила особливі відносини з Німеччиною в 2014 році. Добила після арешту Навального. Та, опублікувавши через дев’ять днів після уходу Меркель вимоги до НАТО, сказала всьому світу: тепер Німеччина ніхто та нам немає за що її поважати.

Зайнявши на цьому треку жорстку позицію проти Росії, Шольц не тільки має шанс відновити свою репутацію, лідерство Німеччини та врятувати Європу від війни, а й розділити з США фінансовий тягар санкцій та знайти компроміс щодо Пекіну. Тим більш на іншій чаші терезів очевидна всьому розвиненому світу путінська дурість.

І навряд чи німцям сподобається втратити все заради гри на боці лузерів.

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Джерело: блог Агії Загребельської

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