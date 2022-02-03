  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олаф Шольц:&nbsp;напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну - Новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна
    Олаф Шольц: напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну
    фото: dpa

    Шольц переконує, що він активно працює з усіма союзниками та партнерами в Євросоюзі з питання України

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що активно співпрацює з партнерами з питання України. Про це новий канцлер ФРН сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

    За словами Шольца, він активно працює з усіма союзниками та партнерами в Євросоюзі з питання України, додавши, що «навряд чи якась тема займає більше часу».

    Шольц також розповів, що має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну.

    «Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну», – заявив Шольц.

    За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

    Нагадаємо, 1 грудня 2021 року канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

    Раніше канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

    Також Шольц заявляв про дії РФ: «Це загроза миру та безпеці в Європі».

    Читайте також:
    Теги: ЄС Німеччина політика Україна Олаф Шольц
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна