Новий канцлер ФРН розказав, скільки часу в нього забирає Україна

Олаф Шольц: напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну

Шольц переконує, що він активно працює з усіма союзниками та партнерами в Євросоюзі з питання України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що активно співпрацює з партнерами з питання України. Про це новий канцлер ФРН сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

За словами Шольца, він активно працює з усіма союзниками та партнерами в Євросоюзі з питання України, додавши, що «навряд чи якась тема займає більше часу».

Шольц також розповів, що має намір відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Однією з центральних тем стане загроза вторгнення Росії в Україну.

«Ситуація дуже серйозна. Не можна випускати з уваги той факт, що до кордону з Україною перекинуто велику кількість солдат. Тому дуже важливо бути гранично ясним в тому, що напад на територіальну цілісність України буде мати дуже високу ціну», – заявив Шольц.

За його словами, він найближчим часом проведе переговори з Путіним, але спочатку буде візит до США.

Нагадаємо, 1 грудня 2021 року канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Ключовими темами були Україна та ультимативний договір про «безпекові гарантії» Кремля.

Раніше канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

Також Шольц заявляв про дії РФ: «Це загроза миру та безпеці в Європі».