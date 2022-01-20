Канцлер Німеччини звернувся до Росії цитатою з фільму «Брат-2»

Олаф Шольц закликав Москву визнати, що «сила в правді», використавши цитату, відому за російським фільмом «Брат-2»

Шольц заявив, що російська сторона знає про рішучість Берліну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у тексті свого виступу, підготовленого для Всесвітнього економічного форуму, порадив Росії скористатися вигодами співпраці з Берліном. Про це повідомляє Bloomberg.

Німецький політик закликав Москву визнати, що «сила в правді» (right makes might), використавши цитату, відому за російським фільмом «Брат-2».

«Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України, і Росія має визнати, що сила у правді, а не навпаки», – заявив Шольц.

Також він додав, що Берлін дотримується територіальної цілісності України та готовий захищати Київ від російської агресії.

«Російська сторона знає про нашу рішучість. Сподіваюся, вона також усвідомлює, що вигоди від співпраці переважають ціну подальшої конфронтації», – наголосив канцлер Німеччини.

Зазначимо, 17 січня Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Німеччини. Президент і Анналена Бербок говорили про агресію РФ і «Північний потік–2».

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 січня прилетіла до України. Це перший візит до Києва політикині на цій посаді. Уже наступного дня Бербок відбуде до Москви, де планує провести переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

Як відомо, глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.