Радник Байдена вважає, що Росія хоче анексувати окупований схід України

Зусилля США впродовж останніх місяців були спрямовані не на те, щоби бути готовими до реагування на всі можливі сценарії

РФ може вдатися до інших серйозних гібридних дій

Адміністрація США вважає, що однією із можливих форм прояву нової агресії РФ може стати анексія окупованих територій на сході України. Про це заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Дії росіян можуть проявитися в різних формах, у тому числі в можливій анексії окупованих територій на сході України», – зауважив радник президента США.

Він також допустив, що РФ може вдатися до інших серйозних гібридних дій, у тому числі кібератак, політичної дестабілізації України. Або ж, за словами Саллівана, «вони (росіяни – ред.) можуть здійснити повномасштабне вторгнення в Україну».

Також представник Білого дому підкреслив, що зусилля США впродовж останніх місяців були спрямовані не на те, щоби відповісти на один чи кілька варіантів розвитку подій, а бути готовими до реагування на всі можливі сценарії. Саме тому Вашингтон продовжує працювати із союзниками й партнерами, щоби мати спільну готовність до реагування на будь-яку загрозу з боку РФ.

«Ми вважаємо, що маємо потужну єдність із нашими союзниками, що ми займаємо єдину позицію стосовно суворих економічних наслідків, а також інших форм тиску, які ми можемо застосувати у відповідь на будь-які дії росіян, які посилять ескалацію та агресію проти України», – наголосив Салліван.

Також радник Байдена назвав терміни вторгнення Росії в Україну.

До слова, вторгнення Росії в Україну перекреслить «Північний потік-2» – США.

Нагадаємо, Великобританія вважає, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві.