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    Думки вголос

    Ось що таке «денацифікація»

    • Наталія Іщенко

      Заступник директора Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наслідки ударів російських ракет по Вінниці жахливі - Ось що таке «денацифікація»
    Наслідки ударів російських ракет по Вінниці жахливі
    фото: ДСНС

    Нинішня війна для українців – це боротьба за право на життя

    Обстріл Вінниці не викликав в мене додаткових емоцій, крім тих, які виникли в ніч на 24.02.2002. І це не страх, не розпач і не біль. Це відчуття абсолютно нової реальності, в який має вже п'ятий місяць жити весь світ, і насамперед Україна.

    Проголошена мета Росії – «денацифікація» – це синонім «знищення нації» та «масового вбивства за ознакою належності до української політичної нації». Нинішня війна для українців – це боротьба за право на життя, тоді як росіяни просто хочуть всіх нас вбити. Щоб не було ані українців, ані України.

    Ця війна Росії проти України є тотальною, тобто для росіян все одно – армійський окоп, військова казарма, промислове підприємство, торговельний центр чи житловий будинок, вони готові знищувати будь-які цілі, якщо це дає їм можливість вбивати українців та руйнувати Україну.

    Ця реальність не виникла 14.07.2022, але, здається, багато хто в Україні її усвідомив лише в цей день, після кадрів з мертвою дівчинкою у Вінниці.

    Як жити українцям в цій реальності? Є тільки три варіанти відповіді: бий, біжи, замри.

    Можна піти до війська, можна емігрувати чи сховатися «десь в горах», можна зрештою «завмерти», намагаючись жити «звичайним життям» та переконуючи себе в тому, що скоро все закінчиться.

    Вирішувати, що саме робити, має кожен самостійно. Але кожен при цьому має розуміти: від його персонального вибору залежить подальша доля України та української нації. В тому числі й життя мільйонів маленьких дівчаток і хлопчиків, нині живих та ще ненароджених.

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    Джерело: блог Наталії Іщенко

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    Теги: росія окупанти теракт війна Вінниця обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Ось що таке «денацифікація»