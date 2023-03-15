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Агія Загребельська українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Цікава історія з російськими кібер інженерами

glavcom.ua
Російські технічні спеціалісти з усіх ніг втікають з РФ
фото з відкритих джерел

Одним з найпривабливіших місць для втечі росіян стали ОАЕ

Спочатку, російські айтішники побігли від моблізіації.

Потім, щоб зупинити втечу, підсанкційний у всіх країнах санкційної коаліції, крім Японії, міністр цифровізації Максут Шадаєв активно лобіював для них виключення з мобілізації, аби зберегти критичних для Росії спеціалістів.

Але це не допомогло, та потік втікачів збільшувався через абсолютно очевидне темне майбутнє РФ.

Одним з найпривабливіших місць для втечі стали ОАЕ, які із задоволенням розкрили обійми для мізків, аби посилити за їх допомогою свій кібер-сектор.

Але й на цьому історія не завершалися. Ті, хто втікли, вже в Абу-Дабі зіткнулися з іншим викликом. Хоча їх з радістю прийняла країна та власники бізнесу, такому потоку зовсім були не раді місцеві колеги, в тому числі західні спеціалісти.

Як наслідок, працюють російські втікачі в окремих від іншого персоналу офісах. А деякі з їх нових колег навіть звільнилися зі своїх посад на знак протесту проти такого великого переселення.

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Теги: технології мобілізація ОАЕ росіяни

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Агія Загребельська

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