Цікава історія з російськими кібер інженерами

Одним з найпривабливіших місць для втечі росіян стали ОАЕ

Спочатку, російські айтішники побігли від моблізіації.

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Потім, щоб зупинити втечу, підсанкційний у всіх країнах санкційної коаліції, крім Японії, міністр цифровізації Максут Шадаєв активно лобіював для них виключення з мобілізації, аби зберегти критичних для Росії спеціалістів.

Але це не допомогло, та потік втікачів збільшувався через абсолютно очевидне темне майбутнє РФ.

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Одним з найпривабливіших місць для втечі стали ОАЕ, які із задоволенням розкрили обійми для мізків, аби посилити за їх допомогою свій кібер-сектор.

Але й на цьому історія не завершалися. Ті, хто втікли, вже в Абу-Дабі зіткнулися з іншим викликом. Хоча їх з радістю прийняла країна та власники бізнесу, такому потоку зовсім були не раді місцеві колеги, в тому числі західні спеціалісти.

Як наслідок, працюють російські втікачі в окремих від іншого персоналу офісах. А деякі з їх нових колег навіть звільнилися зі своїх посад на знак протесту проти такого великого переселення.