В світі починається період канікул. Ризики для України
У найближчий місяць, ймовірно, зменшиться увага до України
В світі починається період канікул. Для України – це посилений виклик.
З одного боку, через це неминуче буде менше уваги до війни.
З іншого, коли канікули закінчаться, настрої завершити якось швидко війну посилюватимуться серед виборців.
Як нам на це вплинути?
На політичному фронті, на моє переконання, найефективнішим для нас було б перетворити період канікул на час реформ.
Якщо ми за цей місяць якісно виконаємо більшу частину своїх домашніх завдань (а це цілком реально), ми, по-перше, системно потрапляли б в західні новини з перемогами на політичному фронті.
А по-друге, повернувшись, західні виборці побачили б Україну, яка не тільки на мілітарному фронті мужньо чинить опір ворогу, а й в інших частинах свого життя суттєво просунулася вперед попри війну.
І головне, це зробить нас набагато сильнішими, і знищить будь-які шанси росії на подальше поширення наративів про Україну, як корумповану та недорозвинену державу.
Джерело: блог Агії Загребельської