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    Думки вголос

    В світі починається період канікул. Ризики для України

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Дипломати мають зосередити зусилля, аби у світі не забули про Україну&nbsp; - В світі починається період канікул. Ризики для України
    Дипломати мають зосередити зусилля, аби у світі не забули про Україну 
    фото з відкритих джерел

    У найближчий місяць, ймовірно, зменшиться увага до України

    В світі починається період канікул. Для України – це посилений виклик.

    З одного боку, через це неминуче буде менше уваги до війни.

    З іншого, коли канікули закінчаться, настрої завершити якось швидко війну посилюватимуться серед виборців.

    Як нам на це вплинути?

    На політичному фронті, на моє переконання, найефективнішим для нас було б перетворити період канікул на час реформ.

    Якщо ми за цей місяць якісно виконаємо більшу частину своїх домашніх завдань (а це цілком реально), ми, по-перше, системно потрапляли б в західні новини з перемогами на політичному фронті.

    А по-друге, повернувшись, західні виборці побачили б Україну, яка не тільки на мілітарному фронті мужньо чинить опір ворогу, а й в інших частинах свого життя суттєво просунулася вперед попри війну.

    І головне, це зробить нас набагато сильнішими, і знищить будь-які шанси росії на подальше поширення наративів про Україну, як корумповану та недорозвинену державу.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Європа політика Україна окупація #stoprussia
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    В світі починається період канікул. Ризики для України