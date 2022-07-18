В світі починається період канікул. Ризики для України

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Дипломати мають зосередити зусилля, аби у світі не забули про Україну

У найближчий місяць, ймовірно, зменшиться увага до України

В світі починається період канікул. Для України – це посилений виклик.

З одного боку, через це неминуче буде менше уваги до війни.

З іншого, коли канікули закінчаться, настрої завершити якось швидко війну посилюватимуться серед виборців.

Як нам на це вплинути?

На політичному фронті, на моє переконання, найефективнішим для нас було б перетворити період канікул на час реформ.

Якщо ми за цей місяць якісно виконаємо більшу частину своїх домашніх завдань (а це цілком реально), ми, по-перше, системно потрапляли б в західні новини з перемогами на політичному фронті.

А по-друге, повернувшись, західні виборці побачили б Україну, яка не тільки на мілітарному фронті мужньо чинить опір ворогу, а й в інших частинах свого життя суттєво просунулася вперед попри війну.

І головне, це зробить нас набагато сильнішими, і знищить будь-які шанси росії на подальше поширення наративів про Україну, як корумповану та недорозвинену державу.

Джерело: блог Агії Загребельської

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