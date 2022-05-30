Влада Маріуполя показала масові захоронення убитих рашистами цивільних (відео)

Могили на кладовищі в селищі Старий Крим (Донецька область) під Маріуполем

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців

Оцінка вбитих російською армією цивільних може суттєво збільшитися, пише в Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

На Старокримському кладовищі впродовж місяця з‘явилося 25 нових секторів траншейного типу. Тіла вкладають в кілька шарів, а потім «маскують» табличками як індивідуальні поховання.

Всього з середини квітня окупанти поховали в братських могилах не менше 16 тисяч маріупольців – біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне.

Ще близько 5 тисяч людей було поховано комунальними службами до середини березня.

Під завалами, на стихійних кладовищах та в тимчасових моргах досі залишаються тисячі тіл.

«Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців у 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації», – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Як відомо, після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.