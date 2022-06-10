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    Думки вголос

    Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше від партнерства з нами - Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?
    Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше від партнерства з нами
    фото з відкритих джерел

    Війна не притягує таланти, ідеї, гроші

    Світ має допомогати Україні, тому що вона є стіною, яка захищає його від «одічалих» – це пояснення часто лунає від нас

    Але, здається, прийшов час відмовитися від такої комунікації, якщо ми хочемо мати більшу цінність для світу

    Бо «стіна» не є привабливим місцем для інвестицій.

    Її перспективи розвитку обмежені.

    Вона не притягує таланти, ідеї, гроші.

    Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше, ніж стіна, від партнерства з нами.

    Верховенство права, захист інвестицій, сталість, послідовність та передбачуваність політики, кваліфікований та мотивований людський ресурс і рівні умови для конкуренції – це лише базовий комплект за замовчуванням.

    Без нього ми навіть взяти участь в змаганні за гроші світу не зможемо.

    Насправді ж потрібно значно більше, щоб конкурувати та перемагати.

    Особливо, враховуючи, що у нас роки попереду гирями на ногах висітимуть воєнні шрами.

    І чим буде це «більше»?

    Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?

    Це пріоритетне питання, що сьогодні стоїть перед нами на економічному фронті

    І навколо відповіді на нього й має будуватися дорожня карта української історії успіху

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?