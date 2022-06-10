українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше від партнерства з нами

Війна не притягує таланти, ідеї, гроші

Світ має допомогати Україні, тому що вона є стіною, яка захищає його від «одічалих» – це пояснення часто лунає від нас

Але, здається, прийшов час відмовитися від такої комунікації, якщо ми хочемо мати більшу цінність для світу

Бо «стіна» не є привабливим місцем для інвестицій.

Її перспективи розвитку обмежені.

Вона не притягує таланти, ідеї, гроші.

Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше, ніж стіна, від партнерства з нами.

Верховенство права, захист інвестицій, сталість, послідовність та передбачуваність політики, кваліфікований та мотивований людський ресурс і рівні умови для конкуренції – це лише базовий комплект за замовчуванням.

Без нього ми навіть взяти участь в змаганні за гроші світу не зможемо.

Насправді ж потрібно значно більше, щоб конкурувати та перемагати.

Особливо, враховуючи, що у нас роки попереду гирями на ногах висітимуть воєнні шрами.

І чим буде це «більше»?

Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?

Це пріоритетне питання, що сьогодні стоїть перед нами на економічному фронті

І навколо відповіді на нього й має будуватися дорожня карта української історії успіху

Джерело: блог Агії Загребельської

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