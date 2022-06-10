Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?
Війна не притягує таланти, ідеї, гроші
Світ має допомогати Україні, тому що вона є стіною, яка захищає його від «одічалих» – це пояснення часто лунає від нас
Але, здається, прийшов час відмовитися від такої комунікації, якщо ми хочемо мати більшу цінність для світу
Бо «стіна» не є привабливим місцем для інвестицій.
Її перспективи розвитку обмежені.
Вона не притягує таланти, ідеї, гроші.
Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше, ніж стіна, від партнерства з нами.
Верховенство права, захист інвестицій, сталість, послідовність та передбачуваність політики, кваліфікований та мотивований людський ресурс і рівні умови для конкуренції – це лише базовий комплект за замовчуванням.
Без нього ми навіть взяти участь в змаганні за гроші світу не зможемо.
Насправді ж потрібно значно більше, щоб конкурувати та перемагати.
Особливо, враховуючи, що у нас роки попереду гирями на ногах висітимуть воєнні шрами.
І чим буде це «більше»?
Якою буде конкурента перевага України на світовій арені?
Це пріоритетне питання, що сьогодні стоїть перед нами на економічному фронті
І навколо відповіді на нього й має будуватися дорожня карта української історії успіху
Джерело: блог Агії Загребельської