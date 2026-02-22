Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?

Безпека виборів під загрозою. Росіяни масштабують терор

Жінка у Львові виготовила та заклала вибухівку, організувала терористичний акт, в результаті якого загинула поліцейська та поранено 25 громадян. Ми давно наполягаємо в Громадянській мережі «Опора», що цей інструмент буде масштабуватись росіянами в період політичної активізації. Це не очевидно для багатьох, але безпека на майбутніх виборах – не лише про шахеди та ракети, а і такі низові дії проти безпеки суспільства.

За даними Офісу генерального прокурора, який я отримала ще влітку з початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань – 206 неповнолітніми вчинено кримінальні правопорушення, пов’язані з підпалами транспортних засобів, що належать або використовуються військовослужбовцями і волонтерами, приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, обладнання, яке обслуговує об’єкти залізничного сполучення, відділень АТ «Укрпошта», а також терористичних актів.

Найбільше таких фактів зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській областях та місті Києві. Внаслідок дій неповнолітніх загинуло або отримало поранення 17 осіб, з них 10 цивільних (3 неповнолітніх та 7 дорослих осіб) та 7 військових.

Встановлено, що у всіх випадках способом залучення неповнолітніх до вчинення цих злочинів стало розміщення у месенджері Telegram повідомлень про надання роботи для бажаючих, пов’язаної з ризиком, за відповідну оплату з метою вчинення диверсій або перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Мої щирі співчуття родині загиблої поліцейської і побажання видужати всім постраждалим.