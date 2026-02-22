Головна Думки вголос Ольга Айвазовська
search button user button menu button
Ольга Айвазовська Громадська діячка

Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки
фото: npu.gov.ua

Безпека виборів під загрозою. Росіяни масштабують терор

Жінка у Львові виготовила та заклала вибухівку, організувала терористичний акт, в результаті якого загинула поліцейська та поранено 25 громадян. Ми давно наполягаємо в Громадянській мережі «Опора», що цей інструмент буде масштабуватись росіянами в період політичної активізації. Це не очевидно для багатьох, але безпека на майбутніх виборах – не лише про шахеди та ракети, а і такі низові дії проти безпеки суспільства.

За даними Офісу генерального прокурора, який я отримала ще влітку з початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань – 206 неповнолітніми вчинено кримінальні правопорушення, пов’язані з підпалами транспортних засобів, що належать або використовуються військовослужбовцями і волонтерами, приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, обладнання, яке обслуговує об’єкти залізничного сполучення, відділень АТ «Укрпошта», а також терористичних актів.

Найбільше таких фактів зафіксовано у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській областях та місті Києві. Внаслідок дій неповнолітніх загинуло або отримало поранення 17 осіб, з них 10 цивільних (3 неповнолітніх та 7 дорослих осіб) та 7 військових.

Встановлено, що у всіх випадках способом залучення неповнолітніх до вчинення цих злочинів стало розміщення у месенджері Telegram повідомлень про надання роботи для бажаючих, пов’язаної з ризиком, за відповідну оплату з метою вчинення диверсій або перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Мої щирі співчуття родині загиблої поліцейської і побажання видужати всім постраждалим.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни теракт Львів війна росія вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
18 лютого, 13:33
Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
Переговори в Женеві завершилися: перші подробиці
18 лютого, 12:00
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Естонії визначила найближчі ризики для безпеки Альянсу
Розвідка Естонії оцінила ризик нападу Росії на країни НАТО
10 лютого, 12:38
Львів'янка побила та вистрілила у авто ТЦК
У Львові затримано жінку, яка обстріляла машину ТЦК: деталі
5 лютого, 11:51
Микола Свищо захищав Україну у складі 152 єгерської бригади
Поліг під час боїв на покровському напрямку. Згадаймо Миколу Свища
2 лютого, 09:00
Росія повідомила про використання нових безпілотників «Упырь-18»
«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
26 сiчня, 09:17
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
24 сiчня, 12:46
Зустріч відбувається на технічному рівні
В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США
23 сiчня, 18:04

Ольга Айвазовська

Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
Теракт у Львові. Ви досі хочете виборів під час війни?
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Голуб миру. Арестович показує росіянам, що потрібно для капітуляції України
Чим цінний досвід Грузії для України
Чим цінний досвід Грузії для України
Партнерство заради безпеки: Україна, НАТО та нові виклики демократії
Партнерство заради безпеки: Україна, НАТО та нові виклики демократії
Чи є виклики для демократії в Україні?
Чи є виклики для демократії в Україні?
Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua