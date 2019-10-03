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    Думки вголос

    У путінській Росії вже незабаром все накриється мідним тазом

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Розсилка
    Володимир Путін - У путінській Росії вже незабаром все накриється мідним тазом
    Володимир Путін

    Куди ж діває кошти путінська влада?

    Мовою оригіналу

    Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением.

    То есть даже не бастуют и письма не пишут, а просто увольняются.

    Вот неонатологи (это которые наворожденными занимаются) в Перми.
    Знаете, что они требуют? Чтобы им платили за переработки.
    А знаете сколько они требуют? 300 рублей в час днем и 600 рублей ночью.
    То есть врач в России бьется (безуспешно) за оплату $5 в час — сумму, которую посчитает оскорбительной нелегальный мигрант-грузчик в США.

    Минимальная зарплата в США на федеральном уровне 7,5 долларов в час. И можно сказать: ну то США.

    Только ведь и ответ: так это ВРАЧ, а не минималка на которую претендуют разнорабочие.

    Вот куда? Куда девает деньги путинское правительство?

    Всё это скоро накроется медным тазом.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія зарплата путінський режим
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