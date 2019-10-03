У путінській Росії вже незабаром все накриється мідним тазом
Куди ж діває кошти путінська влада?
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Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением.
То есть даже не бастуют и письма не пишут, а просто увольняются.
Вот неонатологи (это которые наворожденными занимаются) в Перми.
Знаете, что они требуют? Чтобы им платили за переработки.
А знаете сколько они требуют? 300 рублей в час днем и 600 рублей ночью.
То есть врач в России бьется (безуспешно) за оплату $5 в час — сумму, которую посчитает оскорбительной нелегальный мигрант-грузчик в США.
Минимальная зарплата в США на федеральном уровне 7,5 долларов в час. И можно сказать: ну то США.
Только ведь и ответ: так это ВРАЧ, а не минималка на которую претендуют разнорабочие.
Вот куда? Куда девает деньги путинское правительство?
Всё это скоро накроется медным тазом.
Джерело: Эхо Москвы