Байден більше не телефонуватиме Путіну: час умовлянь минув
На велику війну людина, над параноїдальним боягузтвом якої сміється весь світ, не наважиться ніколи
Мовою оригіналу
После хамско-шизойдного ответа МИДа на предложения американцев терпение у них закончилось. Всё, Путина больше никто успокаивать психотерапевтическими беседами не будет. Байден уже сказал, что звонить ему не собирается. Время уговоров прошло.
Ихтамнеты в Донбассе пытаются спровоцировать украинцев по юго-осетинскому 2008 года образцу, чтобы развязать Кремлю руки.
Но и в этом случае речь может идти только о локальной интервенции из пиратских республик, под их брендом. Путину это ничего не даст, кроме новых проблем.
А на большую войну человек, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана