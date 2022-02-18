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    Байден більше не телефонуватиме Путіну: час умовлянь минув

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін може отримати лише нові проблеми - Байден більше не телефонуватиме Путіну: час умовлянь минув
    Путін може отримати лише нові проблеми

    На велику війну людина, над параноїдальним боягузтвом якої сміється весь світ, не наважиться ніколи

    Мовою оригіналу

    После хамско-шизойдного ответа МИДа на предложения американцев терпение у них закончилось. Всё, Путина больше никто успокаивать психотерапевтическими беседами не будет. Байден уже сказал, что звонить ему не собирается. Время уговоров прошло.

    Ихтамнеты в Донбассе пытаются спровоцировать украинцев по юго-осетинскому 2008 года образцу, чтобы развязать Кремлю руки.

    Но и в этом случае речь может идти только о локальной интервенции из пиратских республик, под их брендом. Путину это ничего не даст, кроме новых проблем.

    А на большую войну человек, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія США Джозеф Байден війна Путін
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    Байден більше не телефонуватиме Путіну: час умовлянь минув