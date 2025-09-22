Головна Думки вголос Анатолій Амелін
Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?

glavcom.ua
28 вересня у Молдові пройдуть позачергові парламентські вибори
фото: depositphotos.com

Чого чекати Україні та Європі під час виборів у Молдові

Друзі, погані новини привіз, вибачте.

Був ввечері 21 вересня у Кишиневі проїздом, переговорив із друзями, які глибоко розуміють політичні процеси.

28 вересня (наступна неділя) там позачергові парламентські вибори, де:

  • висока ймовірність посилення проросійських сил;
  • початок політичної кризи;
  • імпічмент проєвропейського президента;
  • запуск сценарію із «зеленими чоловічками», переворот, отримання Росією контролю над Молдовою.

Якщо такий сценарій у них вийде, то ми отримаємо продовження кордону з ворогом та його союзниками та зростання ризиків для України та її майбутнього.

Расстановка сил на зараз (згідно з опитуваннями):

1. Проєвропейський блок (центр-правий): Домінує «Партія дій і солідарності» (PAS) президента Майї Санду – антикорупційна, орієнтована на ЄС.

Підтримка ~30-35%, сильна у діаспорі та серед молоді. Коаліційні партнери обмежені (наприклад, PN – «Наша партія»).

2. Пророссийский блок (лівий/популістський): Фрагментований, але впливовий.

Ключові гравці:

  1. Патріотичний виборчий блок (BEP, включає PSRM Ігора Додона та PCRM): ~33-36%.
  2. Соціалістична партія (PSRM): ~15%.
  3. Блок «Перемога» (BV, Ілан Шор): ~8%, але частково заблокований (Шор у розшуку, фінансує протести з Росії).
  4. Альтернатива (BA, Іон Чебан): ~6%, схиляється до Москви.

3. Інші: Невеликі партії (PRIM, PN) – до 5%, часто «технічні» для розпорошення голосів.

Ключові фактори: Енергетична криза (зростання тарифів) грає на руку опозиції.

Росія інвестувала (як пишуть) ~100-200 млн євро в підкуп (через Promsvyazbank, крипту), протестами та дезінформацією.

У Придністров'ї (російські «миротворці») – 100% проросійський контроль, ~10% електорату. Йде боротьба над тим, щоб обмежити діаспору голосувати (вона традиційно проєвропейська).

Поточні опитування (середнє за PolitPro, вересень 2025):

Проросійські:

  • BEP (Патріотичний блок) – 33.4%.
  • PSRM (Соціалісти) – 14.8%.
  • BV (Перемога, Шор) – 8.0%.
  • BA (Альтернатива) – 5.9%.

Проєвропейські:

  • PAS (Дія і солідарність) – 31.6%.
  • PN (Наша партія) – 6.0%.

Звісно, реальні результати можуть відрізнятись від замовної публічної соціології, але те що є вже показує на ризики.

Що далі? Молдова межує з Україною на 1220 км, з яких ~450 км припадає на сепаратистську Трансністрію – «заморожений конфлікт» з 1992 року, де перебувають ~1500 російських «миротворців» та склади з 20 тис. тонн боєприпасів.

Контроль Москви над Молдовою (через проросійську більшість на виборах 28 вересня 2025) дозволить:

Розширити кордон з Україною:

  • Трансністрія стає плацдармом для «зелених чоловічків» або диверсій, загрожуючи Одеській області (ключовий логістичний хаб для ЗСУ). У липні 2025 Путін посилив контингент у Трансністрії на 2000 військових, реагуючи на газову кризу, що обвалила економіку регіону. Це може створити «сухопутний міст» від Криму до Придністров'я, посилюючи Чорноморську блокаду.

Відволікти ресурси ЗСУ:

  • Диверсії з Трансністрії (кібер, дрони, мігрантські потоки) змусять Україну перекинути 10-15% сил на південний фланг, послаблюючи Донбас/Харків. Росія вже використовує дезінформацію, щоб сіяти паніку: фейки про «вторгнення через Україну у Молдову» для провокацій.

Кордон:

  • Закон про «нейтралітет» заблокує транзит зброї через Молдову, обмеживши НАТО-сортування з Румунії. Трансністрія – «сплячий фронт» для плацдарму до Європи.

Це якщо коротко. Я не політтехнолог, але сценарій виглядає достатньо реальним. Чи готові ми до нього?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Анатолій Амелін

Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
Президент Зеленський і його найважче рішення
Президент Зеленський і його найважче рішення
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
Удари по болючих місцях Кремля. Війна в цифрах
Топ-10 цілей, здатних підірвати економіку Росії
Топ-10 цілей, здатних підірвати економіку Росії
Чи дійсно США та Росія вже поділили Україну?
Чи дійсно США та Росія вже поділили Україну?

