Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ пригрозила війною країнам НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ пригрозила війною країнам НАТО
Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах
фото: ТАСС

Медведєв: Створення «безполітної зони над «Україною» і можливість для країн НАТО збивати наші БпЛА означатимуть тільки одне – війну НАТО з Росією

Голова ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову погрожує країнам НАТО війною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«До Києва приїхав цілий міністр оборони Естонії. Погрожує. Ну тепер тримайся. Чим менша країна, тим задирливіші й дурніші начальники. Повеселила й потужна європейська ініціатива «Східний вартовий». Це, схоже, все, що залишилося від «коаліції бажаючих». Ну а якщо серйозно, то реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення «безполітної зони над «Україною» і можливість для країн НАТО збивати наші БпЛА означатимуть тільки одне – війну НАТО з Росією», – видав чергову порцію маячні Медведєв.

Також Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах.

«З приводу крадіжки російського майна у формі «кредиту Україні під російські активи», ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя і країн ЄС. Якщо це станеться, Росія буде переслідувати держави Євросоюзу, а також євродегенератів з Брюсселя і окремих країн ЄС, які спробують вилучити нашу власність, до кінця століття. Всіма можливими способами», – написав він.

До слова, 13 вересня екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025». «Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», – ідеться в повідомленні Міноборони.

Читайте також:

Теги: війна НАТО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Меморіал з іграшок та квітів у пам'ять загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 28 серпня
Жалоба. Що для неї треба: закон чи совість?
30 серпня, 09:16
Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця
Аляска: що отримали Трамп і Путін
17 серпня, 18:10
На місці удару працюють усі екстрені служби
Удар по Запоріжжю: загорілися торговельні павільйони, серед поранених – підліток
18 серпня, 10:31
Путін заявив про серійне виробнитцтво «Орєшніка»
Чи може Росія налагодити масове виробництво «Орєшніка»: відповідь експерта
26 серпня, 20:11
Тихонов: У нас ніякого представництва немає в IBU
«Жахнемо, щоб Європа забула». Олімпійський чемпіон відреагував на недопуск росіян до Олімпіади
28 серпня, 18:20
Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40
Президент відреагував на нічну атаку РФ
Зеленський назвав головні мішені окупантів під час нічної атаки
3 вересня, 10:49
Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії
Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта
5 вересня, 14:44
Абсолютно безрозсудні дії російського уряду є частиною довгої серії провокацій - канцлер Німеччини
Мерц розповів, навіщо Путін атакував Польщу
11 вересня, 09:52

Політика

Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
РФ пригрозила війною країнам НАТО
РФ пригрозила війною країнам НАТО
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваний отримав звинувачення
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваний отримав звинувачення
Велика Британія і США розпочинають «золоту еру» атомної енергетики
Велика Британія і США розпочинають «золоту еру» атомної енергетики
Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній
Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua