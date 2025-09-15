РФ пригрозила війною країнам НАТО

Медведєв: Створення «безполітної зони над «Україною» і можливість для країн НАТО збивати наші БпЛА означатимуть тільки одне – війну НАТО з Росією

Голова ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову погрожує країнам НАТО війною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«До Києва приїхав цілий міністр оборони Естонії. Погрожує. Ну тепер тримайся. Чим менша країна, тим задирливіші й дурніші начальники. Повеселила й потужна європейська ініціатива «Східний вартовий». Це, схоже, все, що залишилося від «коаліції бажаючих». Ну а якщо серйозно, то реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення «безполітної зони над «Україною» і можливість для країн НАТО збивати наші БпЛА означатимуть тільки одне – війну НАТО з Росією», – видав чергову порцію маячні Медведєв.

Також Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах.

«З приводу крадіжки російського майна у формі «кредиту Україні під російські активи», ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя і країн ЄС. Якщо це станеться, Росія буде переслідувати держави Євросоюзу, а також євродегенератів з Брюсселя і окремих країн ЄС, які спробують вилучити нашу власність, до кінця століття. Всіма можливими способами», – написав він.

До слова, 13 вересня екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом «Кинджал» виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних військвих навчань «Захід-2025». «Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об’єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин», – ідеться в повідомленні Міноборони.