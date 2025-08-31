Головна Країна Події в Україні
ISW: Росія бреше про військові успіхи, щоб переконати Захід у неминучості перемоги над Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

РФ розпочала скоординовану інформаційну кампанію, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході

Російське військове керівництво надає неправдиву інформацію про успіхи армії на фронті, щоб переконати західні країни в неминучості перемоги над Україною. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики вважають, що Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, щоб вплинути на ухвалення рішень на Заході.

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що з березня 2025 року російські війська захопили 3500 км² території та 149 населених пунктів. Він також стверджував, що контролює значні частини Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Проте, за даними ISW, реальні цифри значно нижчі:

  • російські війська захопили лише 2346 км² та 130 населених пунктів;
  • Герасимов завищує здобутки приблизно на 1200 км² і 19 населених пунктів;
  • на Куп'янському напрямку армія РФ захопила лише 6,3% міста, а не 50%, як стверджував генерал.

У звіті також зазначається, що високі втрати російської армії є нестійкими в середньо- та довгостроковій перспективі. За даними російських опозиційних видань, у 2024 році загинуло щонайменше 93 тисячі російських військовослужбовців, а з початку 2025 року – щонайменше 56 тисяч. Це відбувається за умови дуже повільного та «повзучого» наступу, що не відповідає нормам сучасної війни.

Аналітики ISW наголошують, що Кремль, публікуючи завищену статистику територіальних здобутків без контексту втрат, намагається створити хибне враження неминучої перемоги.

