СБУ оголосила підозру 147 поплічникам РФ у Криму, 32 – засуджено

СБУ ідентифікувала представника «Ермітажу» у розкраданні археології в Криму

З початку 2025 року Служба безпеки України повідомила про підозру 147 особам, які сприяють поширенню кремлівського режиму в тимчасово окупованому Криму. За матеріалами СБУ, 32 фігуранти були засуджені за злочини на півострові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Серед тих, хто отримав підозру 54 «посадовці» окупаційних адміністрацій та «судових органів». Заочну підозру у держзраді отримала Валентина Лаврик, яка очолює так зване «міністерство освіти, науки і молоді Республіки Крим». Також Олександр Д’яченко – керівник «військово-патріотичного клубу «Варяг», що готує школярів до служби в армії РФ.

Як зазначає СБУ, серед тих хто отримав підозри 59 очільників окупаційних «виборчкомів» та «депутатів», які брали участь у фейкових плебісцитах. Також 12 мешканців півострова, які «волонтерять» на користь російських військових. Підозри отримали і чотири фігуранти, зокрема представник російського «Ермітажу» Володимир Толстіков, які підозрюються у розграбуванні археологічних об’єктів у Криму.

Також СБУ та прикордонники затримали два суховантажі «тіньового» флоту РФ в акваторії річки Дунай. За матеріалами справи, судна вивозили зерно з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Оскільки більшість зловмисників переховуються на території РФ та Криму, тривають комплексні заходи для їхнього притягнення до відповідальності. З початку 2025 року за матеріалами СБУ також було запроваджено санкції щодо 188 фізичних та 45 юридичних осіб, пов'язаних із незаконною діяльністю на півострові.

Нагадаємо, в окупованому Криму російська поліція затримала колишнього депутата Державної думи та ексзаступника голови Ради міністрів Криму Руслана Бальбека. Раніше він був оголошений у федеральний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У російському МВС по Республіці Крим підтвердили факт затримання. За словами адвоката Бальбека Олексія Анохіна, він «переконаний, що це так», хоча раніше офіційного підтвердження не було. У серпні російське МВС оголосило Бальбека в розшук, не уточнюючи статтю. Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп.