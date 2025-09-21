Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом

Келлог зазначив, що Путіна точно не можна назвати «хорошим» хлопцем

Спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що війна Росії проти України це«боротьба добра зі злом», пише «Главком».

«Ви повинні дивитися на це саме так. Путін точно не «хороший хлопець». Те, що він зробив, це абсолютно жахливі речі, справжній жах. Я ж намагаюся зберігати віру – у свою країну, у її добро, у власну службу народу. І продовжую служити далі, роблячи все, що можу, аби допомогти.

І, сподіваюся, роблю це добре. Якщо Україна вийде з цього випробування сильною, а я переконаний, що так і буде, то це не означає, що шлях буде без труднощів. Вони будуть.

Але якщо результатом стане перемога добра, якщо Україна вистоїть і буде в гідному стані, я зможу спокійно сказати собі: в Америці є вислів – «Чи боровся ти за справедливу справу?». І моя відповідь буде: так, я боровся. Саме цього я прагну», сказав Келлог.

Нагадаємо, спецпосланник американського президента генерал Кіт Келлог в інтерв'ю для Telegraph пояснив, що президент США Дональд Трамп намагається дати дипломатії всі шанси, тому кілька разів давав російському диктатору Володимиру Путіну «два тижні» на укладення мирної угоди з Україною.

Також він зазначив, що президент США Дональд Трамп розчарований через повільний процес закінчення війни між Росією та Україною. Келлог вважає, що до мирних переговорів варто спершу досягти припинення вогню, але президент Трамп має іншу позицію.