Аналітики пояснили, навіщо Путін з'явився у військовій формі на навчаннях «Захід-2025»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін відвідав полігон Муліно, де відбуваються військові навчання «Захід-2025»
фото: ТАРС

Уперше Путін одягнув військову форму під час повномасштабного вторгнення, відвідуючи Курську область у березні 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін спостерігав за останнім днем спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025» 16 вересня. Для цього він одягнув військову форму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслюють, що Путін був у військовій формі під час спостереження за навчаннями – це другий випадок, коли він з’явився у військовій формі на публічному заході з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Уперше Путін одягнув військову форму під час повномасштабного вторгнення, відвідуючи Курську область у березні 2025 року. ISW тоді оцінив, що диктатор, ймовірно, намагався показати себе активним воєнним лідером та поділитися заслугами за повернення територій російськими силами в Курській області.

«Ймовірно, Путін відвідав навчання 16 вересня у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову міць на тлі останньої ескалації Кремля проти країн НАТО, що межують із Росією, таких як Польща та Норвегія, а також повторних російських загроз щодо Балтійських держав і Фінляндії», – стверджують аналітики.

Раніше стало відомо, що Росія розширила навчання «Захід-2025» до Калінінградської області, де підрозділи морської піхоти Балтійського флоту відпрацьовували протидію висадці морського десанту.

Зокрема, Індія направила своїх військових для участі в російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2025», що відбуваються на території Росії. Індійські військові розташовані на полігоні Іудіно, що розташований приблизно за 40 миль на захід від Нижнього Новгорода, далеко від кордонів НАТО. 

Теги: росія путін військові навчання ISW

