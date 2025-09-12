Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники масовано атакували Смоленськ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники масовано атакували Смоленськ
У Росії лунали вибухи
фото з відкритих джерел

У Смоленську пролунало щонайменше п'ять вибухів

У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляють місцеві мешканці, у місті було близько восьми вибухів. Росіяни бачили у небі спалахи.

У Смоленську, ймовірно, постраждав «Лукойл», там розгорілася пожежа.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главкома»

Раніше окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як стало відомо, в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

«НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

Нагадаємо, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

Теги: пожежа вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
16 серпня, 11:11
Втрата Тартуса після падіння режиму Асада позбавила РФ ключової логістичної підтримки в Середземному морі
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
14 серпня, 00:31
Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я
У Москві розгорілася масштабна пожежа
17 серпня, 02:58
Рубіо: Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
17 серпня, 22:18
Сергій Бескрестнов: Поки рано говорити, навіщо противник їх встановлює
Росія вдосконалює свою зброю: на «шахедах» виявлено нові компоненти
19 серпня, 14:15
Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі
Росія наближається до виробництва понад 6 тис. шахедів щомісяця – СNN
24 серпня, 06:59
Це вже не перша атака на даний обʼєкт
Дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: там спалахнула пожежа
24 серпня, 08:59
Навчання «Захід-2025» мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій
Спільні військові навчання Росії та Білорусі: Буданов попередив про небезпеку
30 серпня, 15:28
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45

Соціум

Безпілотники масовано атакували Смоленськ
Безпілотники масовано атакували Смоленськ
Літак розвернувся в небі і повернувся до аеропорту через зіткнення з птахами
Літак розвернувся в небі і повернувся до аеропорту через зіткнення з птахами
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
У Грузії затримано двох українців
У Грузії затримано двох українців
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua