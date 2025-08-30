Російський Генштаб заявив, що продовжить війну з Україною

Генштаб РФ підтвердив, що «спецоперація» триватиме і надалі

Начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов заявив, що в планах РФ і надалі завдавати масованих ударів «виключно по військових об'єктах» України. Про це він сказав, підбиваючи підсумки бойових дій за весняно-літній період, інформує «Главком».

«За планом Генерального штабу триває цілеспрямоване завдавання масованих вогневих ударів виключно по військових об'єктах і об'єктах військово-промислового комплексу України», – сказав Герасимов.

Він додав, що низку атак на Україну російська армія здійснює спільно з ФСБ.

Крім того, Герасимов заявив, що війська РФ продовжать ведення наступальних дій в межах виконання завдань «спеціальної воєнної операції».

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очільник МЗС заявив, що російські чиновники роз'яснювали військові цілі Росії під час зустрічей із Трампом та іншими чиновниками США, а також публічно. «Це свідчить про те, що публічні заяви Росії про війну відображають ті самі думки, які російські офіційні особи прагнуть донести на закритих зустрічах», – кажуть аналітики, зазначаючи, що військові цілі Росії не змінилися.