Українські туристи провалились під кригу на озері в Польщі

Інцидент стався за десять метрів від берега

Адміністрація національного парку запевняє, що українці проігнорували попередження про небезпеку

2 січня у польському Татранському національному парку група українських туристів провалилася під лід на озері Морське Око. Як повідомляє видання TVN24, інцидент стався за десять метрів від берега.

На щастя, вони змогли самостійно вибратися на берег, і ніхто серйозно не постраждав.

Наразі невідомо, скільки саме громадян України було на місці інциденту.

Варто зазначити, що лід на озері досить тонкий, тож виходити на нього небезпечно.

Влада національного парку неодноразово зверталася до туристів з проханням не виходити на озера Татр, відповідні знаки, які інформують про небезпеку, розміщені на берегах біля водойм.

Крім того, біля озер у національному парку є охоронці, однак, попри всі застереження, туристи регулярно виходять на лід.

30 грудня Міністерство охорони здоровʼя України оновило список країн з високим рівнем захворювань на Covid-19, віднісши Польщу до «червоної зони».