Молдова змінить код аеропорту Кишинева, щоб позбавитись російської спадщини

Трилітерне позначення аеропорту Кишинева зміниться з KIV на RMO

У рамках політики відмови від радянської спадщини, яка активізувалася від початку повномасштабного російського вторгнення до України, Молдова прийняла рішення змінити трилітерне позначення аеропорту столиці країни з KIV на RMO. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра інфраструктури та регіонального розвитку Андрія Спину.

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Зміни набудуть чинності з 18 січня.

Всі аеропорти мають унікальні трилітерні коди, які можна зустріти в розкладах рейсів, авіаперельотах та на багажних бірках. KIV заснований на російському написанні та вимові назви столиці країни. У румунському написанні – Chișinău – двох із трьох букв немає (єдиною офіційною мовою Молдови є румунська). RMO – це скорочення від «Республіка Молдова» або еквівалентних фраз у румунській чи англійській мовах.

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«Зміна скорочення – це досить тривалий процес, який триває майже рік. Головна мета – прибрати російську назву KIV і позбавити нас спадщини того, що означало назву «Кишинів»», – цитує Reuters інтерв'ю Спину молдавському телеканалу Pro-Tv Chisinau.

До слова, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Надано статус кандидата Грузії. А з Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. Але Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.