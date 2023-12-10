Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»
Путін похвалився «грамотністю» своїх окупантів
фото: скриншот відео

Диктатор глибоко вражений «подвигами» своїх військових злочинців

Російський диктатор Володимир Путін виправдовується, попри численні повідомленні про шалені втрати РФ, заявив, що його бойовики діють «грамотно» під час так званої «СВО» («спеціальної військової операції», якою росіяни називають війну проти України). Із такими словами він виступив після вручення медалей «Золота зірка» з нагоди Дня героїв вітчизни РФ. Фрагмент його промови опублікував пропагандист телеканалу «Россия-1» у своєму Telegram-каналі.

«Усе грамотніше і грамотніше, це очевидно», – оцінює Путін дії російських окупантів.

Він також стверджує, що і російська оборонна промисловість нібито набирає обертів. Диктатор каже, що глибоко вражений подвигами своїх військових злочинців у так званій «СВО».

Також Путін традиційно заявив, що в Заходу «ніколи не вийде роздавити Росію».

Нагадаємо, що на цьому ж заході Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла», коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні. 

Теги: війна окупанти путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
30 листопада, 19:01
ЗСУ провели штурм ворожої позиції, де росіяни стратили українських захисників
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
3 грудня, 11:38
Ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, (наприклад, Х-59) але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі
Повітряні сили повідомили, як окупанти намагаються ввести українську ППО в оману
4 грудня, 15:09

Політика

Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»
Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»
Засідання Європейської ради. Колишній чиновник Єврокомісії дав невтішний прогноз для України
Засідання Європейської ради. Колишній чиновник Єврокомісії дав невтішний прогноз для України
Британська розвідка пояснила, чому РФ посилила обстріли України
Британська розвідка пояснила, чому РФ посилила обстріли України
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
Санду жорстко висловилася щодо громад Молдови, які очолили проросійські сили
Санду жорстко висловилася щодо громад Молдови, які очолили проросійські сили
Президенти Венесуели та Гаяни проведуть зустріч через територіальну суперечку
Президенти Венесуели та Гаяни проведуть зустріч через територіальну суперечку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
23K
Республіканці в Сенаті підтримають допомогу Україні за однієї умови
16K
Китай атакував філіппінські судна. США відреагували
6916
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
4737
Розвідники показали одне з останніх фото ліквідованого Киви
4330
Яка країна ЄС має найщасливіших мешканців: рейтинг

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua