Путін після втрати Київщини, Харківщини і Херсона назвав свою армію «дуже грамотною»

Диктатор глибоко вражений «подвигами» своїх військових злочинців

Російський диктатор Володимир Путін виправдовується, попри численні повідомленні про шалені втрати РФ, заявив, що його бойовики діють «грамотно» під час так званої «СВО» («спеціальної військової операції», якою росіяни називають війну проти України). Із такими словами він виступив після вручення медалей «Золота зірка» з нагоди Дня героїв вітчизни РФ. Фрагмент його промови опублікував пропагандист телеканалу «Россия-1» у своєму Telegram-каналі.

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«Усе грамотніше і грамотніше, це очевидно», – оцінює Путін дії російських окупантів.

Він також стверджує, що і російська оборонна промисловість нібито набирає обертів. Диктатор каже, що глибоко вражений подвигами своїх військових злочинців у так званій «СВО».

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Також Путін традиційно заявив, що в Заходу «ніколи не вийде роздавити Росію».

Нагадаємо, що на цьому ж заході Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла», коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні.