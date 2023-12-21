Померла 12-річна українка після «оздоровлення» в російській Тюмені

Із потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області

12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли

У російській Тюмені померла 12-річна дівчинка з України, яку окупанти відправили туди для «відпочинку» у дитячому таборі.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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За його словами, загибла дівчинка разом з іншими дітьми поверталась потягом до окупованої Луганської області з Тюмені. Туди вона нібито їздила на оздоровлення. Однак у потязі по дорозі додому дівчинці стало погано. Відомо, що 12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

«Ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені – у грудні. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло», – пише Лисогор.

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Також відомо, що з потягу зняли ще близько 100 українських дітей, вони перебувають в лікарні Саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 з них підвищена температура тіла. Дітей оглядають та проводять аналізи. Російські лікарі намагаються встановити діагноз, при цьому діти ізольовані від інших.

Як запевняє місцева пропагандистська влада, для батьків буде організовано «гарячу» лінію. Однак через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої «ЛНР» зв'язку з багатьма батьками немає.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.