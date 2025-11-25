Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія
фото: ГУР МО України/Telegram

ГУР: Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107, який Російська Федерація почала активно застосовувати у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту. Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 м та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських «шахедів». Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у складі російських БпЛА «Гербера», «БМ-35», «Пародія» та «Дельта». Враховуючи обсяг паливного бака – 28 літрів – дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.

«Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна. Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія», – наголошує розвідка.

ГУР наголошує: «Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі – у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу».

До слова, FPV-дрони, якими Росія постійно атакує мирні міста України, зможуть долати відстані до 100 км. Такі зміни очікуються протягом 3-6 місяців, заявляє начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Ігор Райков.

Читайте також:

Теги: ГУР війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
21 листопада, 18:31
Страх перед нападом РФ на ЄС і НАТО є сміховинним, вважає Орбан
Орбан зробив заяву щодо можливого нападу Росії на Євросоюз
16 листопада, 15:58
Минулого місяця США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
12 листопада, 07:19
Хід троянським конем
Троянський кінь Кремля в ЄС
10 листопада, 18:58
Столтенберг визнав, що тоді побоювався, що це міг бути останній дзвінок Зеленського
Столтенберг пояснив «болісне» рішення НАТО про відмову закрити небо над Україною у 2022 році
9 листопада, 13:47
СБУ м'яко натякнула, що покупці вуглеводнів у «Роснєфти» можуть раптово опинитися поза законом
СБУ б'є по нафті. У росіян нова дилема
2 листопада, 20:53

Девайси

Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
Скандал у Meta: компанія приховала дослідження про вплив Facebook на психіку
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок. Який порт стане обов’язковими
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Чеська компанія продавала Україні дрони за ціною, завищеною у 20 разів: розслідування
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину
Lenovo та Xiaomi підвищують ціни на гаджети: озвучено причину

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua