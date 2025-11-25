Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну

Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія

ГУР: Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107, який Російська Федерація почала активно застосовувати у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту. Shahed-107 – це безпілотний літальний апарат типу верхньоплан із розмахом крил 3 м та Х-подібним хвостовим оперенням, яке виконує функції стабілізації. Корпус виготовлений із вуглепластику, силові елементи конструкції – з алюмінію.

У дослідженому зразку встановлена кумулятивна осколково-фугасна бойова частина вагою 15 кг, за своїми характеристиками аналогічна іншим бойовим частинам іранських «шахедів». Силова установка представлена китайським двотактним бензиновим двигуном DLE 111. Подібні малолітражні двигуни вже неодноразово фіксувалися у складі російських БпЛА «Гербера», «БМ-35», «Пародія» та «Дельта». Враховуючи обсяг паливного бака – 28 літрів – дальність застосування Shahed-107 становить близько 300 км.

«Система навігації побудована на інерціальній навігаційній системі (IMU), подібній до Sadra, захисному блоці від перешкод і чотириелементній завадостійкій антені. Управління польотом здійснюється польотним контролером (FCU), який передає команди на сервоприводи елевонів і двигуна. Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія», – наголошує розвідка.

ГУР наголошує: «Поява Shahed-107 у Росії та його застосування проти України – це ще один доказ поглиблення співпраці між Тегераном і Москвою. Іранська зброя продовжує проходити бойові випробування саме на українській землі – у протистоянні із західними оборонними технологіями. Отримані агресорами технологічні дані можуть бути використані у майбутніх дестабілізаційних діях у різних регіонах світу».

До слова, FPV-дрони, якими Росія постійно атакує мирні міста України, зможуть долати відстані до 100 км. Такі зміни очікуються протягом 3-6 місяців, заявляє начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Ігор Райков.