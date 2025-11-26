Головна Світ Політика
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Politico: Втручання Рубіо змінило темп переговорів щодо миру в Україні
Після появи Рубіо темп переговорів сповільнився та на України стали менше тиснути
Держсекретар США Марко Рубіо розуміє, що Україна не може погодитися на капітуляцію, навіть попри складну ситуацію на фронті

Американські представники змінили тон і сповільнили темп переговорів щодо мирного плану для України після того, як до процесу в Женеві долучився державний секретар США Марко Рубіо. Про це пише Politico, посилаючись на європейських та американських чиновників, передає «Главком».

Міністр армії США Ден Дрісколл наполягав у Женеві, щоб Україна та її союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського Дня подяки. Проте, після того як Рубіо особисто приєднався до переговорів, він, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона і відмовився від жорсткого дедлайну для Києва.

«Після його появи темп переговорів сповільнився – і це добре», – зазначив представник однієї з країн НАТО.

Європейські джерела підкреслюють, що Рубіо «взяв процес під контроль» і почав узгоджувати суперечливі позиції всередині американської адміністрації. До його приїзду координацію нібито здійснював віцепрезидент США Джей Ді Венс через Дрісколла, тоді як інші учасники переговорів (Бейкер, Віткофф, Кушнер) діяли «надто незалежно».

Politico зазначає, що підключення Рубіо продемонструвало більшу гнучкість з боку США. Він заявив, що мета полягає в завершенні консультацій «якнайшвидше», а не до конкретної дати. Адміністрація Дональда Трампа також перестала наполягати на первинному плані, який викликав занепокоєння союзників. Рубіо назвав 28-пунктний документ «живим, дихаючим».

Водночас європейські посадовці наголошують, що Рубіо краще за інших в американській команді розуміє: Україна не може погодитися на капітуляцію, навіть попри складну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо очолив переговори з українською делегацією після того, як Київ та його союзники висловили занепокоєння щодо підтриманого США плану, який містить значні поступки Росії, та наполягли на внесенні змін.

Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.

Теги: війна переговори Марко Рубіо

