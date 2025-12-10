Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
Польща готується продавати союзникам випробувані в Україні гаубиці
фото: weaponsystems.net

Компанія розраховує збільшити кількість іноземних контрактів на переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці

Польща заявила про намір розширити експорт озброєння до країн ЄС, пропонуючи техніку, яку українські військові вже випробували у боях. Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільший оборонний холдинг Польщі, Polska Grupa Zbrojeniowa SA, прагне збільшити продажі європейським союзникам і посилити співпрацю з такими гігантами, як Rheinmetall AG, Thales SA і BAE Systems Plc.

За словами генерального директора компанії Адама Лешкевича компанія планує отримати більше іноземних контрактів на своє обладнання, включаючи переносні зенітно-ракетні комплекси та гаубиці, які пройшли бойові випробування в Україні.

Лешкевич також бачить можливості для компанії розширити клієнтську базу за межі польської армії, продаючи обладнання подвійного призначення приватному сектору.

Польські оборонні підрядники значною мірою відчували труднощі із задоволенням попиту з боку свого уряду, оскільки з 2022 року країна подвоїла свій оборонний бюджет до майже 5% від ВВП.

Європейська програма SAFE з озброєння на суму 150 млрд євро повинна змінити цю ситуацію, особливо з урахуванням того, що план «явно віддає перевагу» фінансуванню проєктів, заснованих на загальноєвропейській співпраці, сказав Лешкевич.

За його словами, така схема може допомогти PGZ придбати ноу-хау, беручи участь у нових транскордонних проєктах. Співпраця між європейськими оборонними компаніями «відсутня протягом багатьох, багатьох років», сказав Лешкевич.

«Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб чогось навчитися, або для закупівлі, або для спільного виробництва продукції на основі нових технологій», – додав він.

PGZ прагне підвищити свій міжнародний авторитет у той час, коли Польща стане найбільшим бенефіціаром програми SAFE. Компанія PGZ хоче збільшити свій бюджет на дослідження і розробки і прагне налагодити більше партнерських відносин з європейськими колегами, сказав Лешкевич.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати у сфері експорту озброєння, зокрема щодо морських дронів та окремих артилерійських систем.

Читайте також:

Теги: Польща бюджет військові Україна озброєння війна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США прокоментував географію та клімат півострова
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)
Вчора, 14:10
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
Конча-Заспа: між ГУР і військовими сталася сутичка у санаторії – ЗМІ
3 грудня, 20:55
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 листопада
Був оператором дрона. ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту Росії з карате
3 грудня, 17:44
Трамп зробив заяву про війну в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
2 грудня, 19:48
Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Путін хоче, щоб Україна перебувала в його орбіті
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
27 листопада, 02:41
«Володимир Путін повинен визнати, що у нього немає можливості успішно вийти з війни в Україні» – заявив Мерц
Мерц пояснив, чому Путін не зможе вийти з війни переможцем
26 листопада, 14:33
Загальний тон американських медіа щодо «плану капітуляції» є досить негативним до адміністрації Трампа
28 пунктів миру. Все це схоже на класичну багаторівневу російську спецоперацію
23 листопада, 15:10
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 342 танків
Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
13 листопада, 06:43

Політика

Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Європейські посли схвалили черговий пакет санкцій проти РФ
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
Польща прагне постачати союзникам зброю, що пройшла випробування в Україні
Німеччина розробляє плани захисту повітряного простору
Німеччина розробляє плани захисту повітряного простору
Колишній нардеп Деркач отримав Героя Росії
Колишній нардеп Деркач отримав Героя Росії
Барак Обама приміряв роль Санти і здивував школярів у Чикаго
Барак Обама приміряв роль Санти і здивував школярів у Чикаго
Новий мер Нью-Йорка Мамдані змінить житло через критику
Новий мер Нью-Йорка Мамдані змінить житло через критику

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua