Український документальний фільм потрапив у рейтинг найкращих у США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Фільм Мстислава Чернова відзначили американські кінокритики
фото з відкритих джерел

Фільм Мстислава Чернова потрапив до престижного списку американських критиків

Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» оскароносного режисера Мстислава Чернова потрапив до п’ятірки найкращих документальних стрічок США за версією Національної ради кінокритиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на National Board of Review.

Зазначимо, що режисер – творець стрічки «20 днів у Маріуполі», яка у 2024 році отримала «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. А в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» стала першим в історії кандидатом від України, який дійшов до номінації.

Оператором фільму «2000 метрів до Андріївки» разом з Черновим став його колега з Associated Press – документальний фотограф і відеограф із Харкова Алекс Бабенко. Також над стрічкою працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки «Оскар» за «20 днів в Маріуполі». Монтажем також займалася Мішель Майснер. Музику до фільму написав дворазовий лауреат «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий за проєктами «Чорнобиль» та «Джокер».

У категорії документальних фільмів також відзначили американські стрічки «Зустрінь мене у світлі надії», «Моя мама Джейн» та гаїтянський фільм «Орвелл: 2+2=5» режисера Рауля Пека.

Головну нагороду отримала епічна чорна комедія американського режисера Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» з Леонардо ДіКапріо у головній ролі.

Серед інших американських фільмів, визнаних Національною радою кінокритиків, – «Аватар: Вогонь і попіл», «Грішники», «Джей Келлі», «Марті Супрім. Геній комбінацій», «Ножі наголо: Прокинься, покійнику», «Потяг у снах», «Сім’я напрокат», «Франкенштайн», «F1: Фільм» та «Wicked: Чародійка. Частина 2».

У категорії «Найкращі міжнародні фільми» нагороди отримали китайсько-американська стрічка Ши Чин Цзоу «Ліворука», ісландська комедійна драма «Любов, яка залишається», норвезький трагікомедійний фільм «Сентиментальна цінність», іспансько-французьке виробництво «Сират» та бразильський художній фільм «Таємний агент».

 

Нагадаємо, що у фокусі стрічки «2000 метрів до Андріївки» – село Андріївка за десять кілометрів від Бахмута. Воно стає ареною запеклих боїв під час українського контрнаступу 2023 року. Третю штурмову бригаду від звільнення села відділяють лише два кілометри лісосмуги. Але вона всіяна мінами й де-не-де тут окопався ворог.

Бійці, які колись були звичайними цивільними, долають цей шлях, тяжко виборюючи кожен метр території, щоб повернути Україні її землі. Світова прем’єра відбулася на «Санденсі» – головному фестивалі незалежного кіно у США, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

