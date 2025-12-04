Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі

Росіяни системно обстрілюють підприємство

Росіяни вчергове цілеспрямовано атакували АТ «Херсонська ТЕЦ». Обстріли відбуваються щодня, але після вчорашнього станція практично знищена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Зазначається, що є постраждалі серед співробітників.

«Херсонська ТЕЦ – виключно цивільний об’єкт. Її єдине призначення – забезпечення тепла в будинках містян. При цьому росіяни системно обстрілюють підприємство. Це – тероризм», – наголошує «Нафтогаз».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ, зокрема били дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тис. абонентів.