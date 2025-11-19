Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
фото: Харківська обласна військова адміністрація

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала безпілотниками українські міста, під основний удар потрапив Харків, там є влучання у багатоповерхівку та велика кількість постраждалих, адміністрація Трампа таємно обговорює з РФ план, спрямований на припинення війни в Україні, президент США направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів. 

Удар по Харкову

Вночі 19 листопада окупанти масовано атакували Харків, спрямувавши на Слобідський, Основ’янський та Немишлянський райони міста 19 ударних безпілотників типу «Герань-2».

Внаслідок удару постраждали 32 особи, серед яких троє неповнолітніх: 9-річна дитина, 13-річна дитина та 18-річна дівчина. Шістьох постраждалих було госпіталізовано. Усім надається необхідна медична допомога.

Рятувальні служби також провели евакуацію 48 мешканців, включно з трьома дітьми, із задимленого під'їзду житлової багатоповерхівки.

Атака спричинила значні руйнування:

  • Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів та прилеглий житловий будинок;
  • Виникли займання у гаражах та на даху офісної будівлі;
  • Значних руйнувань зазнав супермаркет.

Атака на Харківщину

У ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Як повідомив Зеленський, окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.

Ворожа атака. Під ударом критична інфраструктура. Обережно!, - написав Зеленський.

США готують план закінчення війни разом з РФ

Адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні.

Зазначається, що, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Маямі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, працюючи над розробкою цього плану. 

Трамп направить делегацію у Київ

Адміністрація президента США Дональда Трампа направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів. 

За словами американських чиновників, це є черговою спробою адміністрації відновити діалог щодо припинення війни між Україною та Росією.

Як повідомили двоє високопоставлених чиновників, міністр армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер.

США схвалили продаж Україні пакету модернізації Patriot

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакету для модернізації та підтримки зенітно-ракетних комплексів Patriot загальною вартістю близько $105 млн. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

У Держдепі підкреслили, що цей продаж посилить здатність України протистояти наявним і майбутнім загрозам, надаючи їй потужніші засоби для операцій із самооборони та гарантування регіональної безпеки.

Палата представників США підтримала розкриття файлів Епштейна

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах. 

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти» – республіканець Клей Гіггінс. Він висловив переконання, що таке оприлюднення може завдати шкоди невинним особам.

Теги: Харків переговори інфраструктура Харківщина війна США росія вибух пожежа законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби
Нова загроза? Росія вперше вдарила модернізованим КАБом по Полтавщині
20 жовтня, 15:51
Газ із російського проєкту «Сахалін-2» поки залишається важливим для енергетики Японії
Японія продовжує залежати від газу з РФ, але скорочує обсяги постачань
21 жовтня, 18:52
Васильєв зробив дивну заяву
«Вороги вмруть від заздрощів». Олімпійський чемпіон – про проведення РФ альтернативної Олімпіади
29 жовтня, 12:01
Білий дім спростував заяву Сійярто
Білий дім спростував заяву Сійярто про необмежені енергопоставки з РФ
9 листопада, 01:53
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
Російський порт Туапсе зупинив експорт палива – Reuters
5 листопада, 18:56
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58
На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2025 року
12 листопада, 08:37
Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні
На Львівщині водій під час спілкування з поліцією підірвав гранату
16 листопада, 21:56

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua