Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч

Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала безпілотниками українські міста, під основний удар потрапив Харків, там є влучання у багатоповерхівку та велика кількість постраждалих, адміністрація Трампа таємно обговорює з РФ план, спрямований на припинення війни в Україні, президент США направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів.

Удар по Харкову

Вночі 19 листопада окупанти масовано атакували Харків, спрямувавши на Слобідський, Основ’янський та Немишлянський райони міста 19 ударних безпілотників типу «Герань-2».

Внаслідок удару постраждали 32 особи, серед яких троє неповнолітніх: 9-річна дитина, 13-річна дитина та 18-річна дівчина. Шістьох постраждалих було госпіталізовано. Усім надається необхідна медична допомога.

Рятувальні служби також провели евакуацію 48 мешканців, включно з трьома дітьми, із задимленого під'їзду житлової багатоповерхівки.

Атака спричинила значні руйнування:

Пошкоджено щонайменше 10 цивільних автомобілів та прилеглий житловий будинок;

Виникли займання у гаражах та на даху офісної будівлі;

Значних руйнувань зазнав супермаркет.

Атака на Харківщину

У ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський.

Як повідомив Зеленський, окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.

Ворожа атака. Під ударом критична інфраструктура. Обережно!, - написав Зеленський.

США готують план закінчення війни разом з РФ

Адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні.

Зазначається, що, подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Російський представник Дмитрієв заявив, що наприкінці жовтня він провів три дні в Маямі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом, працюючи над розробкою цього плану.

Трамп направить делегацію у Київ

Адміністрація президента США Дональда Трампа направив до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів.

За словами американських чиновників, це є черговою спробою адміністрації відновити діалог щодо припинення війни між Україною та Росією.

Як повідомили двоє високопоставлених чиновників, міністр армії Ден Дрісколл у супроводі двох генералів має зустрітися з президентом Зеленським та іншими представниками української влади, а також із лідерами військової та промислової сфер.

США схвалили продаж Україні пакету модернізації Patriot

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні пакету для модернізації та підтримки зенітно-ракетних комплексів Patriot загальною вартістю близько $105 млн. Про це йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

У Держдепі підкреслили, що цей продаж посилить здатність України протистояти наявним і майбутнім загрозам, надаючи їй потужніші засоби для операцій із самооборони та гарантування регіональної безпеки.

Палата представників США підтримала розкриття файлів Епштейна

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримала законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції розкрити всі матеріали розслідування у гучній справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого у сексуальних злочинах.

Ініціативу підтримали 427 членів Палати, і лише один конгресмен проголосував «проти» – республіканець Клей Гіггінс. Він висловив переконання, що таке оприлюднення може завдати шкоди невинним особам.