Зеленський заговорив про непрості речі у перемовинах зі США щодо миру

Президент України поспілкувався із президентом Фінляндії та обговорив із ним перемовини у США

Володимир Зеленський розповів про те, що існують непрості речі у переговорах зі США щодо миру в Україні. Про це він повыдомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Президент України Володимир Зеленський мав розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, якому він доповів про результати переговорів української делегації у Флориді щодо питання миру.

У своєму короткому повідомленні він натякнув, що нині є непрості речі у переговорах. «Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно. Є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активність», – написав президент.

Однак робота щодо досягнення миру триває, адже Володимир Зеленський повідомив про майбутні переговори із європейськими партнерами. «На сьогодні заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика - пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною, які відбулися сьогодні, 30 листопада у Флориді. «Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України», – написав президент.

Раніше Главком розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

Зголом стало відомо про те, що українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. Марко Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати. Зокрема, він нагадав про запланований візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

Також переговори між Україною та США оцінив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф. Він заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.