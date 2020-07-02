Що робити з абітурієнтами з окупованих Криму і Донбасу?

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо діти з окупованих територій хочуть у нас навчатися - будь ласка, на контрактній/платній основі. Без пільг і без спрощених процедур вступу

Цікава Ваша думка.

Українська влада спрощує для мешканців Криму і ОРДЛО вступ до українських університетів. Забезпечує їм пільговий режим навчання за рахунок Державного бюджету України.

Таким чином, всі ми з Вами, хто сплачує податки плюс військовий збір в Україні, в тч наші фронтовики, ветерани АТО, їхні родини, родичі загиблих, маємо забезпечити безкоштовне отримання вищої освіти дітям тих, хто податків до нашого бюджету не сплачує; більше того - сплачує податки окупантам на утримання ворожої армії, яка вже сьомий рік поспіль воює проти нас і вбиває наших людей.

Я вважаю таке рішення української влади несправедливим. І негуманним по відношенню до тих, хто не окупаційну владу - свою країну всі ці роки підтримує і захищає.

Як вважаєте Ви?

P.S. Запитаєте, що робити з абітурієнтами з Криму і ОРДЛО? Якщо хочуть у нас навчатися - будь ласка, на контрактній/платній основі. Без пільг і без спрощених процедур вступу. І з попередньою перевіркою по лінії контррозвідки, обов'язково!

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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